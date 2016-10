September: Ein Sommermärchen Der September überraschte mit einem späten Sommergeschenk. Damit ist es jetzt wohl vorbei.

Der September beschenkte die Osterzgebirgler doppelt: Reichlich Sonne von oben und gespiegelt im Blumenmeer bei Oberhäslich. © Egbert Kamprath

Na, das war doch noch mal ein traumhafter Spätsommer! Was uns im Hochsommer verwehrt blieb, machte der September wieder wett. Allerdings hat der September auch etwas sehr Erstaunliches geschafft: Er war zu nass! Tatsächlich hat es mehr, im Bergland sogar viel mehr geregnet, als uns nach den langjährigen Mittelwerten zusteht. Dieser Regen war aber auf sehr wenige Tage konzentriert und fiel so gefühlt gar nicht auf.

Der September setzte mit ein paar schönen Tagen das sonnige Wetter von Ende August fort, bis uns am Abend des 4. September ein Gewittertief vom Nordatlantik einen kurzen, aber heftigen Kälteeinbruch bescherte. Selbst im Tiefland schaffte es die Temperatur nicht mehr über die 20-Grad-Marke. Doch zum Glück blieb die kalte Luft nicht lange, und der Spätsommer kam überall zurück – und wie! Eine Woche lang wurden schon fast täglich neue Tagestemperaturrekorde aufgestellt, am 12. kletterte das Quecksilber in Zinnwald gar auf 25,1 Grad Celsius und in den tiefen Lagen wurde die 30-Grad-Marke geknackt, in Dohna sogar an vier aufeinanderfolgenden Tagen.

Doch das konnte nicht ewig so bleiben. Ein dickes Tiefdruckgebiet mogelte sich zum Freitag, dem 16. September, mit vielen Schleierwolken heran und wollte das Wochenende aber auch so richtig vermiesen. Die Temperaturen sackten geradezu in den Keller, und es regnete, regnete und regnete. In Dohna war sogar ein Gewitter dabei. An der Wetterwarte Zinnwald-Georgenfeld wurde am Morgen des 18. ganze 53 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter innerhalb 24 Stunden verzeichnet. Das sind gut Dreiviertel des normalen Monatssolls. Auch die Temperaturen waren nun eher tiefherbstlich. Am 19. schaffte es Zinnwald nicht mal mehr über die Zehn-Grad-Marke. Doch so ganz langsam setzte sich wieder Hochdruckeinfluss und damit die Sonne durch, auch die Temperaturen gingen bis zum Monatsende kontinuierlich hinauf. Am 29. wurden in tieferen Lagen noch einmal 25°C überschritten, bevor am 30. wieder Wolken aufzogen und nun wirklich den Herbst einläuteten.

Temperaturmäßig schlug der Monat zumindest an der Zinnwalder Wetterwarte den August sogar um 0,1°C, es war der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen 1971. Die Abweichung vom langjährigen Mittel 1961 bis 1990 der Weltorganisation für Meteorologie betrug 4,4°C! Auch im Tiefland war es einer der wärmsten September seit Aufzeichnungsbeginn mit 15 Sommertagen – dafür müssen mindestens 25 Grad sein – in Dohna und Köttewitz sowie 14 in Wilmsdorf. Ebenfalls rekordverdächtig die Zahl der niederschlagsfreien Tage, die zwischen 21 und 23 Tagen lag.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

