Sensorfirma spendet für Kinderarche Das Geld soll für Therapie- und Freizeitangebote eingesetzt werden.

Radebeul. Die First Sensor Microelectronic Packaging GmbH und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Kinderarche Sachsen e. V. mit 1 000 Euro. Den Spendencheck hat Sandro Pampel, Geschäftsführer des Dresdner Sensorherstellers, am Mittwoch in Radebeul an die Kinderarche übergeben. Das Geld soll für Therapie- und Freizeitangebote genutzt werden, mit denen der Jugendhilfe-Verein Kinder und Jugendliche aus problematischen Lebensverhältnissen unterstützt.

Die Summe ist im Rahmen einer vorweihnachtlichen Spendenaktion zusammengekommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von First Sensor haben einen gemeinsamen Kalender gestaltet und bei der kostenfreien Ausgabe Spenden in Höhe von 465 Euro eingesammelt. Die Geschäftsführung hat diesen Betrag auf 1 000 Euro erhöht. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Spendenaktion als Unternehmen einen Beitrag leisten und die Kinderarche in Radebeul bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen können“, so Geschäftsführer Sandro Pampel.

Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem Gebiet der Sensorik. Das Unternehmen entwickelt und fertigt standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für Anwendungen in den Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. Mit mehr als 850 Mitarbeitern ist es an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügt darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in den USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Die First Sensor AG ist börsennotiert und seit 1999 im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (SZ)

zur Startseite