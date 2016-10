Sensoren im Sekundentakt Das japanisch-deutsche Gemeinschaftsunternehmen Jade produziert für weltweite Autohersteller. Es hat große Pläne.

Tradition und moderne Technik. Für den Geschäftsführer Andreas Schroth vom japanisch-deutschen Unternehmen Jade Sensors in Dresden-Klotzsche passt beides gut zusammen. © René Meinig

Daruma, so heißt die lustige Figur, die Andreas Schroth in seinem Büro aufbewahrt. Es handelt sich dabei um einen der beliebtesten Glücksbringer in Japan. Der kegelförmige Pappmaché-Gesell ohne Beine und Arme stellt einen buddhistischen Mönch dar, von dem erzählt wird, dass er neun Jahre im Meditationssitz vor einer Felswand ausgeharrt hat, um Erleuchtung zu erhalten. „Daruma gilt als Helfer bei der Erfüllung von Wünschen. Zunächst wird ein Auge des Glücksbringers ausgemalt und er an einen Ort gestellt, an dem man möglichst jeden Tag vorbeikommt“, erzählt Schroth. Ist der Wunsch erfüllt, wird das andere Auge ausgemalt.

Der Geschäftsführer der Firma Jade Sensortechnik hat seinen Daruma einäugig bei der Gründung des Joint-Venture-Unternehmens der japanischen Firma Nagano Keiki und der Dresdner i2s GmbH (Intelligente Sensorsysteme Dresden) im April 2014 erhalten. Vorausgegangen waren rund 20 Jahre partnerschaftliche Beziehungen beider Unternehmen bei der Entwicklung und Fertigung von Drucksensoren für die Automobilindustrie. Die gemeinsam geschaffenen Sensorsysteme messen beispielsweise den Öldruck und Kraftstoffverbrauch oder regulieren Bremssysteme. Schroth denkt gern an die zahlreichen Gespräche mit dem damaligen Keiki-Chef Shigeru Miyashita zurück, der ihm auch den Daruma geschenkt hat. Jade hat übrigens nichts mit dem Schmuckstein zu tun, sondern steht für Japan und Deutschland.

Inzwischen wird in den Hallen Zur Wetterwarte 50 in Klotzsche produziert und das zweite Auge des Darumas ist längst ausgemalt. Etwa alle acht Sekunden haben die Roboter in den drei gläsernen Produktionskästen Teile für Drucksensoren, wie sie später hauptsächlich in europäischen Autos verwendet werden, zusammengesetzt.

Die Produktionsanlagen hat das Dresdner Unternehmen Xenon Automatisierungstechnik mit Sitz in Coschütz-Gittersee geliefert. Es wird dreischichtig an fünf Tagen in der Woche gearbeitet. Rund fünf Millionen Euro Umsatz erzielt Jade in diesem Jahr. Im nächsten Jahr sehen die Pläne 7,8 Millionen und im übernächsten Jahr 11 Millionen Euro vor. Die Mitarbeiterzahl von derzeit elf wird dann auf über 30 steigen. Gegenwärtig baut Xenon eine neue Linie auf, mit der die Teile zusammengeschweißt werden.

Andreas Schroth ist erst kürzlich aus Japan mit einem weiteren Gesellschafterbeschluss zurückgekehrt. Danach werden Kapazität und Umsatz erweitert. Er spricht von einer größeren Fertigungstiefe. Die Jade-Eigentümer – Nagano Keiki hält 51 und i2s 49 Prozent – geben mittelfristig rund zehn Millionen Euro für neue Produktionsanlagen in Dresden aus.

Die Japaner liefern die Technologie für die Sensoren. Sie schätzen das Know-how und die automatisierte Fertigung in Deutschland, durch die ein Mitarbeiter etwa die Leistung von zehn fleißigen Damen in China bringt, wie Schroth erklärt. Neben dem hohen Automatisierungsgrad nutzt Jade lokale und internationale Netzwerke und deren Synergien, um auf dem europäischen und asiatischen Markt Bestand zu haben. Schroth denkt an weitere Projekte und Allianzen, vielleicht entwickelt sich Jade so deutlich schneller als bisher gedacht?

Der 50-Jährige wurde in Dresden geboren. „Ich habe mein Studium der Feinwerktechnik in Karl-Marx-Stadt begonnen und in Chemnitz beendet“, scherzt er. An der TU Dresden hat er anschließend zu einem Thema der Elektrotechnik promoviert und zwei Jahre in Japan gearbeitet. 1998 begann er schließlich bei einem Vorgänger der i2s und hat die wechselvolle Geschichte des Unternehmens mitgestaltet. Parallel zu seiner Tätigkeit als Jade-Chef ist er dort auch heute noch an der Seite von i2s-Geschäftsführer Wolfram Beyer tätig.

Auch wenn Andreas Schroth schon häufig in Japan weilte, fallen ihm die Mentalitätsunterschiede immer noch auf. Dann fühle er sich einfach zu deutsch. Es gelte, so viele kleine Feinheiten zu beachten. Dabei hat Schroth einen Heimvorteil. Seine Frau ist Japanerin. Er lernte sie schon in Wendezeiten in einer Sprachschule in England kennen. Die drei Kinder wachsen zweisprachig auf. Glücklich ist die Familie übrigens zu Hause auch ohne einen Glücksbringer Daruma.

