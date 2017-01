Sensibilisieren für den Naturschutz Der Naturschutzbund zählt wieder Vögel. Für die Organisatoren geht es dabei um mehr als nur ums Beobachten.

Gisela und Uwe Schmidt waren am Sonnabend zum ersten Mal bei einer Vogelzählung dabei. Die suchten auf dem Harthaer Friedhof nach Wintervögeln. © Dietmar Thomas

Trotz Schnee und eisiger Temperaturen waren Gisela und Uwe Schmidt am Samstagmorgen auf dem Harthaer Friedhof unterwegs. Ausgerüstet waren sie dabei mit Ferngläsern sowie einem Informationsblatt des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Der Grund für ihren Besuch: die alljährliche Zählung der Wintervögel.

„Ich hatte über den NABU-Newsletter von der Zählung erfahren. Ich interessiere mich sehr für das, was in unserer Umwelt passiert, deswegen sind wir jetzt hier“, meinte Gisela Schmidt.

Für das Paar war es das erste Mal, dass sie an einer solchen Zählung teilnahmen. Organisator Klaus Friedrich hat hingegen schon so viele erlebt, dass er gar nicht mehr sagen kann, wie viele es eigentlich waren. Vordergründig geht es bei der Zählung für ihn natürlich um die Ziele des NABU: Festzustellen, welche Arten in einem bestimmten Gebiet vorkommen, ob ihre Zahl zu- oder abgenommen hat, warum es dazu kam und was gegen eine Abnahme unternommen werden kann.

Darüber hinaus sieht Friedrich jedoch noch eine weitere Bedeutung: „Die Menschen sollen auf diese Weise auch für den Naturschutz sensibilisiert werden. Indem sie zunächst nur beobachten und ihre Artenkenntnisse verbessern, zeigen sie hoffentlich irgendwann auch selbst die Bereitschaft, etwas für den Schutz zu tun.“

Neben der Zählung am Friedhof, an der aufgrund des kalten Wetters nur wenige Leute teilnahmen, hoffte Friedrich deswegen auch aus Meldungen von anderen Standorten. „Eine hab ich auch schon von der Straße des Friedens erhalten. Dort wurden an einer Futterstelle vier Amseln, fünf Kohlmeisen, sieben Haussperlinge, ein Grünspecht, zwei Elstern und zwei Ringeltauben gezählt“, sagte Friedrich.

Auch auf dem Friedhof fiel das Ergebnis sehr hoch aus: Neun Amseln, 17 Kohlmeisen, neun Gimpel, fünf Buntspechte, einen Grünspecht, acht Elstern, vier Saatkrähen, sechs Eichelhäher, vier Blaumeisen, sieben Haussperlinge, vier Kleiber, einen Buchfink, zwei Ringeltauben, ein Rotkehlchen und fünf Grünfinken meldete Friedrich am Sonntag, „Basierend auf diesen Zahlen ist es noch schwierig, eine handfeste Prognose zu erstellen. Dazu müssen wir noch auf die Ergebnisse des NABU warten. Vor allem die Zahl der Kohlmeisen würde ich jedoch als überraschend hoch bezeichnen.“

Die vom NABU organisierte Zählung ging laut Friedrich über das gesamte Wochenende. Wann mit den Ergebnissen zu rechnen ist, stehe noch nicht fest. „Die nächste Zählung wird dann vermutlich wieder im Mai stattfinden, wenn die Zugvögel zurückgekehrt sind“, so Friedrich abschließend.

