Sense wird provisorisch geöffnet Die Schäden an der Straße sind größer als angenommen. Doch das hat auch etwas Positives.

An der Verbindungsstraße von Hohnstein ins Elbtal, der sogenannten Sense, gibt es viel zu reparieren. Die Flutschäden sind größer als angenommen. Nun macht das Landratsamt für Mai eine Ankündigung. © Dirk Zschiedrich

Die Kreisstraße zwischen Hohnstein und Bad Schandau wird ab Mitte Mai wieder einspurig befahrbar sein. Eine Botschaft, die Hohnstein gerade in diesen Tagen gut gebrauchen kann. Damit rollt der Verkehr ab Saisonbeginn wieder auf dieser für Hohnstein wichtigsten Verbindung ins Elbtal (SZ berichtete). Heiko Weigel, Beigeordneter des Landrates, bestätigte eine entsprechende Information der SZ. Für ihn ist es auch ein wichtiges Zeichen in Richtung Stadt Hohnstein. Aber nicht nur das. Während der Bauzeit an der Sebnitzer Straße in Bad Schandau ist die Sense als Umleitungsstrecke im Sommer eine wichtige Entlastung.

Ursprünglich sollte die Trasse bis zur eigentlichen Sanierung gesperrt bleiben. Jetzt kommt alles anders, obwohl das Vorhaben aufwendiger und auch teurer wird als angenommen. Das Landratsamt hatte weitere Experten zur Untersuchung des Baugrundes hinzugezogen. Geotechniker haben sich unter anderem mit dem Bachlauf befasst und alles untersucht. Und die stellten nun fest, dass die Schäden weitaus größer als bisher befürchtet seien. Damit steigen auch die Kosten auf etwa 5,5 Millionen Euro für die Planung und den Bau. Das wäre das Doppelte wie bei der ersten Schätzung.

Das Grundproblem ist, dass sich der kleine Bach, der neben der Sense fließt, seinen Weg in das alte Bachbett gebahnt hat. Die Experten haben festgestellt, dass der Bach über einige Meter unter der Straße entlang führt. Aufgrund des Schadens hat man sich im Landratsamt dazu entschieden, einen sogenannten Baubehelf zu errichten. Das heißt, zwei Böschungen werden vorerst gesichert. Die Straße wird dann in dem Abschnitt halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt eine Ampel.

Derzeit läuft die Ausschreibung. „Ein Baubeginn ist Mitte April möglich. Wir rechnen mit einer Bauzeit von maximal einem Monat“, sagt Heiko Weigel. Die Kosten für den Baubehelf, etwa 250 000 Euro, werde das Landratsamt vorfinanzieren. An die 600 000 Euro werde der Landkreis als Eigenmittel insgesamt benötigen. Der größte Anteil der Kosten von 4,9 Millionen Euro soll mit Fördermitteln des Freistaates gedeckt werden, sagt der Beigeordnete.

Die Sense ist seit Juni 2016 gesperrt. Starkregen hatte damals enormen Schaden in dem Tal und an der Straße angerichtet. Seitdem wird im Landratsamt fieberhaft an einer Lösung gearbeitet. Ursprünglich sollte die Straße erst 2018 gebaut und danach erst wieder freigegeben werden. Dagegen regte sich massiver Protest. Eine Bürgerinitiative um die Goßdorfer Einwohner Petra Ledig, Steffen Fischer und Raik Dünnebier erarbeitete eine Protestresolution und übergab diese an den Landtagspräsidenten Matthias Rößler. Die Bürger forderten unter anderem, dass die Straße früher geöffnet wird, um Hohnstein nicht komplett vom touristischen Ausflugsverkehr abzuschneiden. Nicht zuletzt ist die Sense auch für viele Einwohner die schnelle Verbindung auf dem Weg zur Arbeit.

zur Startseite