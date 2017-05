Sense ab Freitag wieder befahrbar Der Termin für die Freigabe der Straße von Hohnstein nach Bad Schandau steht. Das ist auch der Erfolg einer Bürgerinitiative.

Seit fast einem halben Jahr ist die Strecke gesperrt. © Archiv/Zschiedrich

Hohnstein/Bad Schandau. Am Freitagabend um 18 Uhr wird die Verbindungsstraße von Hohnstein nach Bad Schandau, genannt Sense, wieder für den Verkehr freigegeben. Das gab das Landratsamt während eines Ortstermins am Montag bekannt, wie Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) mitteilt. Die Straße wurde demnach an zwei Stellen ertüchtigt. Im oberen Bereich konnten die Straßenbauer an einer Stelle bereits den endgültigen Ausbauzustand herstellen, hier sind keine weiteren Arbeiten nötig. Im weiteren Straßenverlauf jedoch sind die Schäden wesentlich schlimmer. An der größten Schadstelle wurde die abgebrochene Böschung mit einer Spritzbetonwand gesichert, sodass der Verkehr wieder rollen kann – wenn auch nur auf einer Spur. Per Ampel werden die Autos wechselseitig über den schmalen Abschnitt geführt. In diesem Bereich sind später noch umfangreiche Bauarbeiten nötig.

Die Goßdorfer Bürgerinitiative begrüßte die Neuigkeiten. „Es war ein sehr erfolgreicher Termin und wir möchten uns bei allen, die die Petition bisher unterstützt haben bedanken“, sagte Petra Ledig. Mit einer Petition an den sächsischen Landtag hatte die Initiative die provisorische Freigabe der seit einem Unwetter im Juni 2016 gesperrten Sense gefordert. Bei dem Ortstermin am Montag machten sich Mitglieder des Petitionsausschusses des Landtags, des sächsischen Verkehrsministerium sowie Vertreter des Landratsamts und Bürgermeister ein Bild des Straßenzustands.

zur Startseite