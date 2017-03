Sportaerobic Sensationssieg für 13-jähriges Talent Leona Göhler lässt in Thüringen sämtliche deutsche Eliten hinter sich. Insgesamt holen die Riesaerinnen viermal Gold.

Leona Göhler düpierte in Eisenberg die Konkurrenz und gewann nicht nur den Pokal, sondern erhielt auch die Nominierung für internationale Wettkämpfe in Tschechien und Portugal. © R. Fleck

Die Sporteraerobic-Mädels vom ESV Lok Riesa haben beim Turnier um den Pokal der Stadt Eisenberg (Thüringen) am Wochenende mit vier ersten, zwei zweiten Plätzen und weiteren guten Platzierungen aufgewartet. Allen voran die 13-jährige Leona Göhler. Sie schlug sensationell sämtliche Teilnehmerinnen aus den DTB-Leistungszentren, darunter auch die Favoritin aus Ulm, die im vergangenen Jahr immerhin WM-Starterin war. Nach dem Turnier erhielt die Riesaerin durch die zuständige DTB-Jugendtrainerin die Nominierung für die Teilnahme an den Czech Open in Zlin (Tschechien) und am World Cup im portugiesischen Cantanhede.

Auch die anderen Lok-Sportlerinnen schlugen sich gut. Für das Duo Josephine Heimann/Antonia Huß (AK9), das Team Lysann Teichmann/Leonie Ulrich/Nathaly Zimmer/Lotta Geisler (AK12-14) sowie Celine Neumann (Einzel AK 15 - 17) gab es Gold. Silber ging an das Trio Elena Knauer/Angelina Huß/Tina Bartsch (AK15-17) sowie das Seniors-Trio mit Laura Hirsch, Siska Seifert und Evelyn Toth- Pinter.

Abteilungsleiter Rainer Fleck zeigte sich überwiegend zufrieden. „Der zweitägige Wettkampf war die erste Standortbestimmung, wie der neue Code de Pointage umgesetzt wurde. Für die Riesaer gab es einige sehr positive Überraschung, aber leider gingen nicht alle Wünsche in Erfüllung. In den kommenden Wochen bis zum nächsten Wettkampf (18.3. Saalfeld und 29.4. Greven) werden die Trainer und Sportlerinnen intensiv an der Umsetzung der Choreografien und der Festigung der Schwierigkeitselemente arbeiten.“ (rt)

