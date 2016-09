Sensation knapp verpasst Weinböhla scheidet knapp in der ersten Runde aus. Der EHV Aue II behauptet sich mit 28:31 (14:16).

© Symbolfoto: Westphal

Die HSV-Männer um das Trainergespann Kovar/Gäbler sind in der ersten Runde um den HVS-Pokal nur knapp an einer faustdicken Überraschung vorbeigeschrammt. Gegen das Juniorteam des EHV Aue (2. Bundesliga) mussten sich die Weinböhlaer knapp mit 28:31 (14:16) geschlagen geben.

In der ersten Halbzeit spielte der HSV auf Augenhöhe. „Zum Schluss sind uns aber noch zwei kleine Fehler unterlaufen, die ein Sachsenligist sofort bestraft“, resümierte Co-Trainer Nils Gäbler. In einer kräftezehrenden Aufholjagd gelang dem HSV noch einmal der Ausgleich (21:21/48.), bevor die Auer den Takt vorgaben und zum Schluss davonzogen. „Die Aufholjagd forderte ihren Tribut, was sich in Konzentrationsproblemen und der daraus folgenden Fehlerhäufung und mangelnden Chancenverwertung zeigte“, meinte Gäbler. „Dennoch ein großes Lob an die Mannschaft, die bei dieser Hitze alles gegeben hat.“ Schon am Wochenende steht das erste Punktspiel gegen Ortsnachbar SV Niederau in der Priestewitzer Sporthalle an. (er)

Weitere Pokalergebnisse: HSG RIO II – HV Oberlausitz Cunewalde 20:36, Einheit Plauen II – SG Zabeltitz/Großenhain 27:28, Pirna/Dresden III – Radebeuler HV 29:31, SV Niederau – Glauchau/Meerane II 34:29.

zur Startseite