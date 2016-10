Sensation: Klinger und Chagall in Radeberg unterm Hammer Ende Oktober weht ein Hauch der wirklich großen Kunstwelt im Schloss Klippenstein.

© Symbolfoto: dpa

Ein echter Max Klinger oder ein Marc Chagall unterm Hammer? Und das auf Schloss Klippenstein? Dazu Grafiken von Andy Warhol, Wolfgang Mattheuer und Werner Tübke?

Ein Hauch der großen Kunstwelt wird am 30. Oktober in Radeberg wehen – möglich macht das Dr. Michael Ulbricht, der in Leipzig ein Buch- und Kunstantiquariat betreibt. Und der seit gut 20 Jahren an vielen spannenden Orten in ganz Deutschland regelmäßig Benefiz-Auktionen organisiert. „15 Prozent der Auktionssumme bleiben beim Schloss Klippenstein“, verrät der Leipziger. Und ist überzeugt, dass das Geld hier gut angelegt ist. Denn als er jüngst erstmals im Schloss war, scheint er sich kräftig verliebt zu haben. „Ein tolles Schloss, eine sehr moderne, gute Ausstellung – da werden auch viele unserer Leipziger Kunstfreunde begeistert sein“, kommt Dr. Michael Ulbricht ins Schwärmen.

Denn der Leipziger hat durchaus das, was man einen Fan-Kreis nennen kann. Fans, die seine Angebote lieben: eine Menge Werke der als „Leipziger Schule“ bekannten Mal-Richtung um Künstler wie Neo Rauch zum Beispiel. Und Fans, die dann gemeinsam mit Dr. Michael Ulbricht quasi auf Reisen gehen. Sie schauen sich an den Orten um, die der Leipziger für seine Auktionen aussucht. Zudem gehört meist auch ein Musik-Erlebnis zum „Paket“. In Radeberg wird es das Konzert „Akkordeon meets Strings“ im Rahmen der Tschechisch-Deutschen Kulturtage sein. „Wir haben extra gemeinsam mit Schloss Klippenstein den Termin der Auktion auf den Termin dieses spannenden Konzerts gelegt“, verrät der Leipziger, den eine enge Freundschaft mit dem 2004 verstorbenen Maler Wolfgang Mattheuer verband.

Angebote für junge Sammler und Neueinsteiger

Und natürlich kaufen seine Fans auch Kunst. „Wir haben preiswerte Angebote für junge Sammler und Neueinsteiger zum Beispiel, für gut 40 Euro“, beschreibt Michael Ulbricht. Aber auch preisintensivere Werke gehören zu den Bildern, die auf Schloss Klippenstein unter den bekannten Auktions-Hammer kommen werden. „Kunst ist ja längst auch eine Investition, die sich mitunter mehr lohnt, als Geldanlagen in Aktien“, weiß der Leipziger.

Auf Schloss Klippenstein aufmerksam geworden ist Michael Ulbricht übrigens bei einer seiner Auktionen im nahen Dresden. Im Heinrich-Schütz-Konservatorium waren anschließend Kunstfans aus Radeberg zu ihm gekommen und hatten ihm begeistert von Schloss Klippenstein erzählt. „Dorthin passe die Veranstaltung unbedingt, haben sie mir vorgeschwärmt – also bin ich einfach mal nach Radeberg gefahren und habe mich überzeugt, dass sie unbedingt Recht hatten“, unterstreicht der Leipziger.

Und so kommt es nun zu einer spannenden Premiere. Denn eine Auktion mit Werken namhafter moderner Künstler dürfte es auf Schloss Klippenstein bisher noch nicht gegeben haben. Ab 15 Uhr wird Michael Ulbricht den Hammer sausen lassen. Bereits ab 11 Uhr können alle Werke, die versteigert werden, im Schloss besichtigt werden.

Benefiz-Auktion auf Schloss Klippenstein am 30. Oktober: ab 11 Uhr können die Bilder besichtigt werden, 15 Uhr Auktions-Beginn, 17 Konzert „Akkordeon meets String“ (Eintritt für das Konzert zwölf, erm. zehn Euro)

