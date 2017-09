Sensation in Liegau Der Liegauer Galerist Eberhard Klinger holt die legendäre Künstlergruppe Clara Mosch aus dem Vergessen. Ein Paukenschlag!

Die einstigen Mitglieder der legendären Künstlergruppe Clara Mosch lauschten gespannt auf die Laudatio der Dresdner Kunstjournalistin Dr. Ingrid Koch. © Bernd Goldammer

In der Kunstszene hat dieser Name noch immer diesen geheimnisvollen Klang: Clara Mosch, diese einzigartige Künstlergruppe, 1977 im damaligen Karl-Marx-Stadt gegründet. Und wie alles, was in der DDR-Zeit mit Kunst zu tun hatte, natürlich immer auch argwöhnisch von der Staatsmacht beäugt. Zum 40. Jubiläum, dieser 1982 aufgelösten Gruppe, sorgte der Liegauer Galerist Eberhard Klinger für einen lauten Paukenschlag – und organisierte in seiner Galerie an der Schönborner Straße eine Ausstellung, die das Werk dieser Gruppe zeigt.

Der ungewöhnliche Name geht dabei auf die Anfangsbuchstaben der Nachnamen ihrer Gründer zurück: Ins Leben gerufen wurde Clara Mosch von den vier ehemaligen Leipziger Kunststudenten Michael Morgner, Thomas Ranft, Gregor-Torsten Schade und Dagmar Ranft-Schinke sowie dem Autodidakten Carlfriedrich Claus. Gemeinsam suchten sie in Karl-Marx-Stadt ihre künstlerische Freiheit. Inhalte waren ihnen wichtig. Sie setzten sie in unterschiedlichsten Techniken und Malweisen um und diskutierten darüber. Im Klartext. Sie verblüfften damit auch die eingefahrene Kunstszene der DDR. Hinzu kam der schon erwähnte permanente Kontrollzwang der Mächtigen. Konflikte mit der Staatsmacht waren sozusagen programmiert. Den Künstlern ging es um freie, inhaltliche Arbeit mit bildender Kunst. Einordnung war ihnen ebenso suspekt, wie das allgegenwärtige Stargehabe. Mit der offiziellen Kunstdoktrin der DDR konnten sie nichts anfangen. Punkt. Sie verweigerten sich sogar den großen Kunstausstellungen des Landes. Mit dieser Haltung konnten die Machthaber nicht umgehen.

Die „Moschisten“ führten ein Leben voller Spannungen. Doch sie hielten zusammen. In ihren Galerieräumen waren zahlreiche Aktenschreiber der Stasi unterwegs. So blieben auch menschliche Enttäuschungen nicht aus. Letztlich wurde ihnen systematisch die Ausstellungsgestaltung aus den Händen genommen. Nach Aktenlage sah das Ministerium für Staatssicherheit die Künstlergruppe als äußerst subversiv an. So blieb den Künstlern nichts weiter übrig, als ihr Projekt Clara Mosch 1982 zu beenden. So konnten sie Schaden an ihrer Grundidee vermeiden. Danach fand jeder Künstler seinen eigenen Weg. Doch sie blieben Freunde. Und so waren auch zur Vernissage in Liegau-Augustusbad alle Gründungsmitglieder erschienen. Bis auf Carlfriedrich Claus, der 1998 in Chemnitz verstorben ist.

Und die Ausstellung – das wurde schon zur Eröffnung deutlich – sorgt für großes Interesse. Der Ausstellungsraum war brechend voll. „Ich wollte das Jubiläum mit einer besonderen Ausstellung in meiner Galerie würdig feiern“, erklärte Galerist Eberhard Klinger seine Beweggründe. Geworden ist es nun eine wirkliche Sensation. Denn nicht etwa in Chemnitz, nicht in der Kulturmetropole Dresden, nur im vermeintlich kleinen Liegau-Augustusbad läuft nun eine Jubiläumsausstellung zu diesem legendären Künstlerkreis. Noch bis zum 28.Oktober haben Kunstfans die Chance, sich die Schau anzuschauen.

„40 Jahre Clara Mosch“ noch bis zum 28. Oktober. Geöffnet ist die Galerie Klinger in Liegau-Augustusbad immer mittwochs bis freitags 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends 10 bis 14 Uhr. www.galerieklinger.de

zur Startseite