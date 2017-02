Seniorinnen sorgen für Aufregung

Feuerwehr öffnet Wohnungstür Radeberg. Ein nicht getragenes Hörgerät hat am Sonnabendabend in der Radeberger Badstraße für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Nachbarn einer 80-jährigen Radebergerin machten große Sorgen um die Seniorin, denn die Frau reagierte nicht auf Klopfen oder Klingeln. Daher riefen sie am Abend die Feuerwehr, die die Wohnungstür öffnete. Im Inneren traf man die Rentnerin wohlbehalten an. Sie hatte ihr Hörgerät nicht getragen und so von all dem Trubel nichts mitbekommen.

Polizei bringt Seniorin nach Hause Kamenz. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz hat Sonntagvormittag in Jesau eine orientierungslose Rentnerin aufgegriffen. Eine Anwohnerin hatte die nur leicht bekleidete 82-Jährige an der Jesauer Straße umherirrend gesehen. Die Beamten brachten die altersbedingt beeinträchtigte, allein lebende Frau nach Hause und informierten die Angehörigen.

Schweißgerät gestohlen Demitz-Thumitz. Einbrecher sind im Zeitraum von Donnerstag bis Sonnabend in Demitz-Thumitz in einen Schuppen an der Hauptstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten ein Schweißgerät samt Gasflasche. Der Schaden wurde mit 300 Euro beziffert. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen ermittelt.

Gestohlenen Transporter sichergestellt Radeberg. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers hat eine Streife des Polizeireviers Kamenz Sonntagvormittag in Radeberg einen gestohlen Kleintransporter sichergestellt. Der Zeuge hatte gemeldet, dass ein Peugeot Boxer seit mehreren Tagen verlassen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Oberstraße stand. Eine Überprüfung des polnischen Kennzeichens ergab, dass der Wagen nach einem Diebstahl in Polen international zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten stellten den Peugeot sicher und informierten die polnischen Behörden. Deren Ermittlungen dauern an. Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Radeberger.

Alkohol getrunken und gefahren Malschwitz. Mit 1,8 Promille Alkohol im Blut ist Sonntagabend ein Škoda-Fahrer in Halbendorf erwischt worden. Eine Polizeistreife kontrollierte den 59-Jährigen in der Geißlitzer Straße. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und begleiteten den Mann zur Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Diebe nehmen Kettensägen mit Liegau-Augustusbad. Leichtes Spiel hatten Diebe in der Nacht zu Sonntag auf einem Grundstück Am Hofeberg in Liegau-Augustusbad. Von der unverschlossenen Ladefläche eines Pickups nahmen sie drei benzingetriebene Kettensägen mit. Den Schaden beziffert der Eigentümer mit 500 Euro.