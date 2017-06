Seniorin von Wohnwagen erfasst Die 77-Jährige war auf einem Parkplatz aus dem Auto ihres Mannes gestiegen. Als er losfuhr, erfasste der am Wagen angehangene Anhänger die Dame.

Eine 77-Jährige ist am Montagvormittag bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Gröditz schwer verletzt worden. Die Seniorin war vor dem Eingang des Marktes an der Hauptstraße aus dem Auto ihres Mannes gestiegen. Beim Losfahren erfasste der am Wagen angehangene Wohnanhänger die Seniorin.

Sie kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Zur Versorgung der Frau kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (SZ)

zur Startseite