Seniorin von eigenem Auto umgefahren

Frau von eigenem Auto umgefahren Freital. Eine 76-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Schachtstraße leicht verletzt worden. Die Frau war aus ihrem Skoda ausgestiegen und hatte dabei vergessen, den Rückwärtsgang herauszunehmen. Der Wagen geriet daraufhin ins Rollen, wobei die Frau von der noch offenstehenden Fahrertür erfasst und umgestoßen wurde. Sie kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Skoda prallte anschließend gegen ein hinter ihm stehendes Taxi und verursachte einen geringen Sachschaden.

Holzbänke gestohlen - Zeugen gesucht Altenberg. Unbekannte stahlen in den vergangenen Tagen zwei Sitzbänke aus Massivholz, die am Schellerhauer Weg/Schinderweg an der Schinderbrücke aufgestellt waren. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter der Rufnummer 0351 4832233 bei der Dresdner Polizei zu melden.

Vier Verletzte bei Unfall mit fünf Fahrzeugen Klipphausen. Am Dienstagnachmittag war es auf der S 177 am Abzweig Scharfenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen fünf Fahrzeugen gekommen, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 58-Jährige war auf der Straße aus Richtung Meißen in Richtung Wilsdruff unterwegs und wollte am Abzweig Scharfenberg links abbiegen. Wegen Gegenverkehr musste sie jedoch anhalten. Hinter ihr hielten ein Mitsubishi Colt sowie ein Opel Zafira an. Die Fahrerin (35) eines Skoda Octavia, die ebenfalls in diese Richtung fuhr, hatte die stehenden Fahrzeuge offenbar zu spät bemerkt. Sie konnte ihren Wagen nicht mehr stoppen und fuhr auf den Opel auf. Dieser wurde durch die Kollision auf die davorstehenden Fahrzeuge geschoben. Zudem gab es mit einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw Iveco. Die Skodafahrerin, der Opelfahrer (51), der Lkw-Fahrer (43) sowie der Fahrer (60) des Mitsubishi erlitten leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie zur Bergung der Fahrzeuge war eine Vollsperrung der Staatsstraße erforderlich. Es kam bis gegen 20.30 Uhr zu Behinderungen.