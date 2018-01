Seniorin vertreibt Einbrecher

Bautzen. Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen haben am Donnerstagmorgen auf der Autobahn in Richtung Görlitz einen Autodieb gestellt. Die Polizisten kontrollierten den 44-jährigen Fahrer eines T 5 California am Rastplatz Löbauer Wasser. Von den angebrachten Kennzeichen ließen sie sich nicht täuschen, denn diese waren eine Totalfälschung. Die genaue Prüfung des Volkswagens ergab, dass dieser am Montagmorgen durch den Besitzer als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hatte den Wagen in Fahndung gestellt. Den litauischen Staatsbürger nahmen die Beamten vorläufig fest und stellten den Transporter sicher. Die Soko Kfz befasst sich mit den Ermittlungen.

Großdubrau. 52-mal hat es am Mittwochnachmittag bei einer Tempokontrolle an der B 156 in Sdier geblitzt. Der Schnellste, der das dort zulässige Tempo 50 missachtet hat, war ein Bremer. Seine Überschritung um 36 Stundenkilometer bringt ihm ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot ein. Insgesamt wurden bei der fünfstündihen Kontrolle 500 Fahrzeuge gemessen.

Kamenz. 200 Euro Schaden haben Einbrecher an der Tür der zweiten Oberschule in der Kamenzer Saarstraße angerichtet. Allerdings hielt die Tür ihnen stand und der Einbruch misslang.

Betrunkener flüchtet nach Unfall

Königsbrück. Ein 23-Jähriger verlor hat Mittwochabend in Königsbrück in der Kamenzer Straße die Kontrolle über seinen Opel verloren. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen zwei Verkehrszeichen. Dabei wurdeauch sein Auto beschädigt, Teile der Stoßstange und des Scheinwerfers lagen am Unfallort, als eine Streife eintraf. Doch der Fahrer hatte inzwischen das Weite gesucht und seine Fahrt in Richtung Bernsdorf fortgesetzt.

Eine weitere Funkwagenbesatzung fand das vermutliche Fluchtfahrzeug in Bernsdorf. Der deutsche Staatsbürger hatte sein Gefährt an der Ernst-Thälmann-Straße zurückgelassen. Die Beamten kamen dem nun zu Fuß Flüchtenden schnell auf die Schliche und entdeckten ihn in der Umgebung. Der Mann hatte offenbar Alkohol getrunken. Der Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,24 Promille. Der Fahrer hatte, wie die Überprüfung ergab, zudem ein aktuelles Fahrverbot.

Auch die Schäden am Fahrzeug fielen den Polizisten auf. Ein Abgleich der Schäden am Astra mit den Spuren am Unfallort brachte dann Gewissheit. Der Fahrer hatte unter Alkoholeinfluss in Königsbrück einen Unfall verursacht und den Unfallort verlassen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und Ermittlungsverfahren wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen den Fahrer ein. Auch die Trunkenheitsfahrt und die Gefährdung des Straßenverkehrs wird die Staatsanwaltschaft beschäftigen.