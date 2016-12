Seniorin um ihre Ersparnisse gebracht 35 000 Euro verliert eine 85-Jährige an einen vermeintlichen Neffen. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Eine Seniorin ist mit dem sogenannten Enkeltrick um 35 000 Euro betrogen worden. Die 85-Jährige aus Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) erhielt am Dienstag mehrere Anrufe von einem Mann, der sich als ihr Neffe ausgab, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Er habe eine Wohnung ersteigert und brauche deshalb Geld, sagte der Unbekannte der Frau. Sie hob das Geld ab und übergab es am späten Nachmittag einem Bekannten ihres vermeintlichen Neffen. Der Betrüger hatte vorher am Telefon gesagt, dass er keine Zeit habe, um persönlich zu kommen. Die Frau bemerkte den Betrug erst, als sie ihren echten Neffen nach der Übergabe anrief.

Der Bekannte des vermeintlichen Neffen wird als etwa 25 bis 40 Jahre alter Mann nordafrikanischen Typs beschrieben. Er sei 1,70 bis 1,75 Meter groß und habe eine schlanke Gestalt.

Angesichts des aktuellen Falles rät die Polizei, am Telefon niemals auf Geldforderungen einzugehen. Angerufene sollten sich Rat bei Verwandten oder Bekannten holen und die Polizei informieren. Derartige Telefonate sollten umgehend beendet und Verwandte unter bekannten Telefonnummern zurückgerufen werden. Nur so kann man einigermaßen sicher sein, den „Richtigen“ am Telefon zu haben. (szo/dpa)

