Seniorin stürzt nach Bremsvorgang Die 84-jährige Frau zog sich bei einem Unfall in der Bahn leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen.

© Symbolfoto: dpa

Eine Seniorin stürzt in der Straßenbahn, weil der Fahrer plötzlich bremsen musste. Wer hat etwas gesehen?

Am 15. Juli, gegen 15.50 Uhr ist eine 84-Jährige in einer Straßenbahn der Linie 4 auf der Meißner Straße in Höhe Haltestelle Eisenbahnbrücke gestürzt. Hintergrund war ein Bremsmanöver der Bahn. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. (szo)

Wer kann nähere Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233.

zur Startseite