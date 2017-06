Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand Bernsdorf. Bei einem Wohnungsbrand ist am frühen Dienstagmorgen in Bernsdorf eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Leitstelle hatte die Polizei gegen 4.40 Uhr informiert, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße in der Wohnung der älteren Frau brannte. Anwohner hatten kurz zuvor einen lauten Knall wahrgenommen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten fünf Bewohner das Haus aus eigener Kraft verlassen. Die Beamten weckten zudem eine 89-Jährige, die in einer Wohnung des Nebeneingangs wohnte und derart fest schlief, dass sie das Geschehen noch nicht mitbekommen hatte. Die Seniorin wurde anschließend medizinisch versorgt, weil sie womöglich zu viel Rauchgas eingeatmet hatte. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bernsdorf, Schwarzkollm, Großgrabe, Straßgräbchen, Zeißholz, Lauta, Leippe/Torno und die Berufsfeuerwehr Hoyerswerda waren mit 45 Kameraden im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen. Die betroffenen Räume in dem teilsanierten Altbau brannten vollständig aus. Während der Löscharbeiten fanden die Retter in der Wohnung den Leichnam der 89-jährigen Mieterin. Für die pflegebedürftige Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Ein Brandursachenermittler wird deshalb seine Untersuchungen am Einsatzort führen.

Zwei Kinder auf der Autobahn verletzt Ohorn/Pulsnitz. Montagnachmittag sind auf der Autobahn bei einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Pulsnitz zwei Kinder leicht verletzt worden. Bei einem Sattelzug war gegen 15.05 Uhr während der Fahrt eine Welle gebrochen, die Bruchstücke rollten in die linke Fahrspur. Die 29-jährige Fahrerin eines Audi konnte vor dem Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bei der Kollision verletzten sich ihr achtjähriger Sohn und die drei Jahre ältere Tochter leicht. Die Kinder kamen zur Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehr rückte an, um ausgelaufenes Öl von der Fahrbahn zu beseitigen. An dem Audi war ein Schaden von etwa 5500 Euro entstanden. Ein Abschleppdienst nahm den Wagen an den Haken. Aufgrund des Unfalls bildete sich im dichten Reiseverkehr schnell ein etwa zehn Kilometer langer Stau, der zeitweise bis zur Anschlussstelle Uhyst am Taucher zurückreichte.

Graffiti-Sprayer geschnappt Bautzen. Am Montagabend beobachtete ein aufmerksamer Bürger, dass ein 17-Jähriger gegen 21.10 eine Telefonzelle an der Goschwitzstraße mit Farbe besprühte. Der Zeuge fotografierte den jungen Mann aus Bautzen und informierte die Polizei. Dank des Fotos machten die Beamten den Heranwachsenden wenig später auf dem Theaterplatz ausfindig, der die Tat zugab. Um was für eine Schmiererei es sich bei gehandelt hat, konnte die Polizei nicht sagen. Jetzt wird zu prüfen sein, ob der Beschuldigte auch für weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bautzener Stadtgebiet verantwortlich ist.

Toter aus dem Karswald noch nicht identifiziert Arnsdorf. Die Identität einer in der vergangenen Woche im Karswald bei Arnsdorf gefundenen Leiche ist noch nicht bekannt. Deshalb bittet die Polizei jetzt um Hilfe aus der Bevölkerung. Waldarbeiter hatten den Leichnam am Donnerstag gefunden. Offenbar lag der Unbekannte dort schon längere Zeit. Bei einer in den kommenden Tagen stattfindenden Obduktion wird zu prüfen sein, wie der Mann zu Tode kam. Der Mann war 50 bis 70 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß. Er war von normaler Gestalt, trug Zahnprothesen im Ober- und Unterkiefer und hatte graues, kurzes, stoppeliges Haar. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Regenjacke, einer braunen Cordhose, einem roten Pullover, einer grauen Schiebermütze und schwarzen Ledersandalen in unterschiedlicher Größe. Der Verstorbene war im Besitz einer schwarzen Aktentasche, mehrerer Stoffbeutel, einer Brille mit Etui, einer Sonnenbrille und einer Stempelkarte einer Karstadt-Filiale. Die Ermittler fragen: Wer erkennt den verstorbenen Mann anhand der Beschreibung wieder? Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Drei Lauben durchsucht Bischofswerda. In der Nacht zu Montag haben Einbrecher in einer Kleingartenanlage an der Karl-Liebknecht-Straße in Bischofswerda drei Lauben aufgebrochen und durchsucht. Als Beute nahmen die Unbekannten neben diversen Gartenutensilien auch eine Campingtoilette, einen Rasenmäher und einige Gartenstühle im Wert von rund 1000 Euro mit. Den Schaden bezifferten die Kleingärtner mit etwa 600 Euro.

Fiat-Fahrerin auf der Autobahn genötigt Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Nötigung, die sich am Freitag, dem 9. Juni, auf der Autobahn bei Bautzen zugetragen haben soll. Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin hatte gegen 17.25 Uhr zwischen Bautzen-Ost und Bautzen-West die Kontrolle über ihr Auto verloren. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Den Angaben der damals leicht verletzten Frau nach sei sie von einem dunklen Pkw mit WSW-Kennzeichen genötigt worden, der in der rechten Fahrspur neben ihr gefahren sei. Dieses unbekannte Fahrzeug habe immer wieder gebremst und beschleunigt und so verhindert, dass sie auf die rechte Fahrspur wechseln könne, so die Aussage der 25-Jährigen. Zu diesem Auto sind der Polizei derzeit keine weiteren Informationen bekannt. Die Unfallermittler suchen daher Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten dunklen Pkw mit WSW-Kennzeichen oder dessen Fahrer nimmt das Autobahnpolizeirevier unter der Rufnummer 03591 367-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Radfahrer von Skoda erfasst Kamenz. Auf der Hohe Straße in Kamenz ist am Montag ein Unfall passiert. Auf der Kreuzung zur Wilhelm-Weiße-Straße erfasste gegen 15 Uhr ein Skoda einen Radfahrer. Offenbar hatte der 76-jährige Autofahrer zuvor eine rote Ampel nicht beachtet. Der 29-jährige Biker stürzte und verletzte sich schwer. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Klinikum.

Auto mit Fußgänger zusammengestoßen Radeberg. Montagvormittag ist in Radeberg gegen 10.30 Uhr ein Auto mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Die Kollision geschah, als die 89-Jährige, augenscheinlich ohne auf den Verkehr zu achten, die Dr.-Albert-Dietze-Straße überquerte. Der Kia des 79-jährigen Fahrers berührte die Seniorin, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Zur Untersuchung brachte ein Rettungswagen die Rentnerin in ein Krankenhaus.

Durch den Ort gerast Weigsdorf-Köblitz. Besonders eilig hatte es ein Honda-Fahrer am Montag auf der Bautzener Straße in Weigsdorf-Köblitz. Ein Blitzer der Polizei erwischte das Auto mit Bautzener Kennzeichen mit 81 km/h. Erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h. Auf den Fahrer werden 160 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister. Die Polizei hatte an diesem Tag zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr die Geschwindigkeit gemessen. Etwa 2300 Fahrzeuge passierten die Messstelle. 49 waren zu schnell.