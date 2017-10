Seniorin stirbt bei Schwelbrand Eine 87-Jährige wird im verrußten Wohnzimmer gefunden – jede Hilfe für sie kommt zu spät.

Neukirch. Durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben gekommen ist eine 87-Jährige in der Erbgerichtsstraße in Neukirch. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum vergangenen Sonnabend, wurde jedoch von der Polizei erst jetzt mitgeteilt. Einsatzkräfte hatten die Bewohnerin regungslos im verrußten Wohnzimmer gefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Brandursachenermittler kamen zum Einsatz. Offenbar war ein technischer Defekt ursächlich für den Ausbruch des Brandes. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

