Seniorin sorgt für Polizeieinsatz

Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Neustadt. Eine vermisste Seniorin sorgte am Sonnabend für einen Polizeieinsatz, an dem auch ein Spürhund sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Am Nachmittag verließ die Bewohnerin (101) eines Pflegeheimes an der Berthelsdorfer Straße die Einrichtung. Die körperlich noch vitale Dame war mit ihrem Rollator unterwegs. Als sie aber gegen Abend nicht ins Heim zurückkehrte, meldete das Pflegepersonal die Frau als vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen waren die Folge. Letztlich konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers die Frau auf einer Wiese in der Nähe des Pflegeheimes ausfindig machen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.