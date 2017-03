Seniorin mit langen Fingern Eine Polin muss sich wegen eines Einbruchs in ein Förstgener Einfamilienhaus vorm Amtsgericht Weißwasser verantworten.

Der Prozess fand am Amtsgericht in Weißwasser statt. © André Schulze

Agneta M.* (73) aus Polen ist eine geübte Diebin und Wohnungseinbrecherin. Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Weißwasser unter dem Vorsitz von Amtsrichter Ralph Rehm machte sie jüngst aber einen eher bemitleidenswerten Eindruck. Am ganzen Körper von der Krankheit Parkinson gezeichnet, erinnerte die anderthalb Meter kleine Frau an die Großmutter aus Strittmatters Romantrilogie „Der Laden“. Bei ihren Diebstählen aber war Agneta M. noch vor wenigen Jahren sehr zielstrebig und couragiert.

Am 29. Oktober 2014 etwa drang sie um 15.10 Uhr in Förstgen in ein Einfamilienhaus ein. Dort entwendete sie aus einer Handtasche im Obergeschoss Bargeld in Höhe von rund 150 Euro und wurde prompt auf frischer Tat von der Hauseigentümerin gestellt. Ihr zeigte die Einbrecherin daraufhin einen Zettel, auf dem geschrieben stand: „Ich habe zwei Söhne und muss für sie sorgen“. Die Angeklagte konnte entkommen mitsamt ihrer Beute.

Zum Anklagevorwurf äußerte sich Agneta M. am Dienstag nicht. Sie könne sich an nichts erinnern, ließ sie das Schöffengericht wissen und deshalb auch nichts sagen. Selbst ihr eigenes Geburtsdatum will die Frau nicht kennen. Geboren worden ist sie laut ihren Dokumenten am 18. Mai 1943 in der Ukraine. Doch schon seit vielen Jahren ist Agneta M. polnische Staatsbürgerin. Vor Gericht musste sie sich in Weißwasser wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Hausfriedensbruch verantworten.

Damit hat sie Erfahrung. Doch von früheren Gerichtsprozessen will die Angeklagte nichts mehr wissen. Bei dem Fall in Förstgen war sie vor einem Jahr gar nicht zur ersten Hauptverhandlung erschienen. Schließlich landete Agneta M. am 13. Februar 2017 im Frauengefängnis Chemnitz. Sie hatte aus der letzten Verhandlung am Amtsgericht Bautzen eine Geldstrafe von 750 Euro nicht vollständig begleichen können und saß daher eine Ersatzfreiheitsstrafe ab. Als Insassin der JVA Chemnitz wurde die Angeklagte am Dienstag beim Schöffengericht Weißwasser vorgeführt. Zur Sache gab es nach den Zeugenaussagen und dem Verlesen des Bundeszentralregisters keine Zweifel mehr.

Die Hausbesitzerin aus Förstgen hatte beste Erinnerungen an den Nachmittag des 29. Oktober 2014. Sie war gerade dabei, ihren Rosenverschnitt zum Komposthaufen zu verbringen. Als sie wieder ins Haus ging, stand Agneta M.vor ihr. Die war in der kurzen Abwesenheit bis ins Obergeschoss vorgedrungen und entleerte aus der Handtasche die Geldbörse der Zeugin. Es verschwanden rund 150 Euro, darunter dänische Kronen. Als die Zeugin die Tür nach draußen zuhielt, sollte Agneta M. ihre Manteltaschen öffnen, weil sich in ihrer Handtasche kein Diebesgut befand. Das tat diese aber nicht, sondern hob ihren Mantel hoch und war darunter splitternackt.

Die Hausbesitzerin in Förstgen erlitt einen riesigen Schreck und so konnte Agneta M. anschließend entkommen. Draußen stand schon ein Fluchtauto bereit. Anhand des Kennzeichens und der Beschreibung der Täterin konnte Agneta M. aber anschließend sehr schnell ermittelt werden. Denn ihr Foto war schon lange auf dem Schirm der Polizei und die Zeugin erkannte sie anhand von Bildvorlagen sofort wieder.

Agneta M. ist eine klassische Diebin und Einbrecherin, befand die Staatsanwältin. Seit 1993 ist sie in neun nachgewiesenen Fällen gleicher Art auf der bekannten Masche zwischen dem Ruhrgebiet, dem Osterzgebirge, Dresden, Cottbus, Bautzen und Löbau aktiv gewesen. Der letzte Strafbefehl stammte vom 11. September 2015 vom Amtsgericht Bautzen.

