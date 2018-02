Seniorin lässt Betrüger abblitzen Einer 73-Jährigen wurden 39000 Euro am Telefon versprochen. Doch die Dame fiel nicht auf die Masche rein.

Weinböhla. Auch wenn die Trickbetrüger sich immer was Neues einfallen lassen – die Menschen fallen nicht mehr so leicht darauf herein. So auch eine 73-Jährige aus Weinböhla. Laut Polizei meldete sich am Donnerstag ein unbekannter Anrufer bei der Seniorin und offerierte ihr einen Gewinn in Höhe von 39000 Euro. Um dieses Geld zu erhalten, solle die Dame jedoch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1100 Euro zahlen. Doch die Rentnerin fiel nicht auf die Masche rein. Die 73-Jährige erkannte die betrügerische Absicht und ging nicht auf die Forderung ein. (SZ)

zur Startseite