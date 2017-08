Seniorin kracht mit Auto in Hauswand

Auto prallt gegen Hauswand - Fahrerin schwer verletzt Altenberg. Im Altenberger Ortsteil Gottgetreu ereignet sich am Montag ein Unfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die 75-Jährige fuhr gegen Mittag mit ihrem VW Polo den stark abfallenden Gottgetreuer Weg hinab. In einer Doppelkurve verlor sie aus unbekanntem Grund die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Danach prallte das Auto gegen eine Hauswand. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Sachschaden am VW wurde auf 10000 Euro geschätzt, am Haus entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro.

Zeugenaufrufe zu zwei Diebstählen Dippoldiswalde. Mitte Juli passierten in Dipps zwei Diebstähle zu denen jetzt Zeugen gesucht werden. In einem Fall stahlen Diebe vermutlich in der Nacht vom 18. zum 19. Juli einen dunkelbraunen hölzernen Blumenkübel, der an der Talsperrenstraße Ecke Weißeritzstraße stand. Die Täter kippten den Inhalt aus und entwendeten das circa ein mal ein Meter große Gefäß im Wert von 350 Euro. in einem zweiten Fall entwendeten Unbekannte zwei Sitzbänke vom Gymnasium an der Niedertorstraße. Eine wurde Tage später an der Fahrradcrossstrecke im Sportpark beschädigt aufgefunden. Von der zweiten Holzbank fehlt weiterhin jede Spur. Der entstandene Schaden wird mit 400 Euro angegeben. Die Polizei sucht nun zu beiden Fällen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben. Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 entgegen.