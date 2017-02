Seniorin fährt in den Gegenverkehr Eine 67-jährige Fahrerin soll mit ihrem Renault so durch Krauschwitz gefahren sein, dass andere Fahrzeuge ausweichen mussten. Doch sie hat einen Grund dafür.

Eine 67-Jährige ist am Montagabend in Krauschwitz mit ihrem grauen Renault Laguna die Geschwister-Scholl-Straße entlang gefahren. Ein Zeuge informierte die Polizei laut ihrer Sprecherin Martyna Fleischmann darüber, dass die Frau mehrmals in den Gegenverkehr fuhr und Zusammenstöße nur durch Gefahrenbremsungen sowie Ausweichmanöver anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnten. Eine Streife des Reviers Weißwasser kontrollierte die Rentnerin. „Diese gab an, vom Licht der entgegenkommenden Fahrzeuge geblendet worden zu sein“, berichtet Martyna Fleischmann.

Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Verkehrsdienst des Reviers Weißwasser hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird sich mit der Fahreignung der Seniorin befassen. Zeugen, die das Fahrverhalten des Renault Laguna beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sollen sich im Polizeirevier Weißwasser (035762620) melden. (szo/tc)

