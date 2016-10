Seniorin entlarvt Trickbetrüger Eine 80-Jährige erhielt am Donnerstag einen dubiosen Telefonanruf von einem vermeintlichen Verwandten. Der Mann forderte 7 500 Euro von der Dame.

Eine aufmerksame Seniorin aus Glaubitz ließ Betrüger leer ausgehen, die an ihr Erspartes wollten. Das teilt die Polizei mit. Die 80-Jährige erhielt am Donnerstag einen Anruf eines vermeintlichen Verwandten. Der Unbekannte bat sie um 7500 Euro für eine Auktion. Als die Dame erwiderte, nicht so viel Geld zu haben, beendete der Mann das Gespräch.

Die Nachfrage der Frau bei ihren richtigen Verwandten bestätigte schließlich den Verdacht, dass ein Betrüger sie angerufen hatte.

Die Seniorin reagierte richtig: Sie ließ ihr Geld bei der Bank und informierte stattdessen die Polizei. Die Polizei rät, ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen und am Telefon nie Auskünfte zu seinen finanziellen Verhältnissen zu geben. (szo)

