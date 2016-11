Seniorin beraubt

Brandstifter geschnappt Pirna. Im Fall der brennenden Papiertonnen an der Dresdner Straße hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 33-jährige Deutsche wurde am frühen Freitagmorgen in unmittelbarer Nähe einer brennenden Papiertonne gestellt. In den vergangenen Nächten brannten immer wieder Container in Innenhöfen.

Lkw beschädigt Zaun beim Rangieren Bad Schandau. Ein Unfall ereignete sich am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dresdner Straße in Bad Schandau. Wie die Polizei mitteilte, rangierte dort der 44-jährige Fahrer eines Lkw Volvo. Dabei stieß das Fahrzeug gegen einen Zaun und beschädigte diesen. Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf 1300 Euro geschätzt.