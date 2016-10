Seniorin bei Unfall verletzt

Motorradfahrer schwer verletzt Heynitz. Am Montagabend war ein 16-Jähriger mit einer 125er Yamaha auf der Kreisstraße 8050 in Richtung B 101 unterwegs. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stürzte. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Zusammenstoß im Kreisverkehr Lommatzsch. Ein 60-Jähriger wollte am Montagmorgen mit einem BMW auf der Döbelner Straße in den Kreisverkehr einfahren. Dabei stieß er mit einem VW zusammen, der aus Richtung Glashüttenstraße kam. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden summiert sich insgesamt auf etwa 8.000 Euro.

Unfall mit 5.000 Euro Schaden Riesa. Ein Citroen war auf der Dr.-Schneider-Straße unterwegs. Beim Einbiegen in die August-Bebel-Straße stieß die 38-Jährige mit einem dort in Richtung Lutherplatz fahrenden Opel zusammen. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

Zwei Autos aufgebrochen Radebeul. In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in einen VW Passat an der Eduard-Bilz-Straße sowie einen Mercedes am Augustusweg in Radebeul ein. Die Täter zerschlugen jeweils eine Seitenscheibe und stahlen das Navigationssystem, eine Handtasche sowie ein Handy aus den Fahrzeugen. Der entstandene Schaden summiert sich auf rund 4.000 Euro.

Diesel abgezapft Meißen. Am vergangenen Wochenende zapften Unbekannte etwa 300 Liter Diesel von einem Lkw auf der Talstraße in Meißen ab. Die Täter brachen den Tankdeckel des Fahrzeuges auf und verursachten dadurch einen Sachschaden von rund 100 Euro.