Seniorin bei Unfall schwer verletzt Weil ein 81-Jähriger einem Linienbus die Vorfahrt nimmt, kommt die Dame im Bus zu Fall.

Eine 75-Jährige Businsassin ist bei einem Unfall in Coswig schwer verletzt worden. Am Donnerstagnachmittag war der 81 Jahre alter Fahrer eines VW von der Ahornstraße nach links auf die Moritzburger Straße abgebogen und dabei mit einem dort in Richtung Stadtzentrum fahrenden Linienbus zusammengestoßen. Die Seniorin stürzte im Bus und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 2 weiter Teure Werkzeuge gestohlen Radeburg. Unbekannte zerschlugen in der Nacht zum Donnerstag die Heckscheibe eines Kleintransporters, der an der Bodener Straße stand. Anschließend stahlen sie verschiedene Werkzeuge sowie Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 3.500 Euro aus dem Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Unfall mit 2000 Euro Schaden Großenhain. Ein Mazda (Fahrerin 75) stieß am Donnerstagnachmittag an der Meißner Straße/Beethovenallee (B101) mit einem VW (Fahrerin 27) zusammen. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 2.000 Euro beziffert.

zur Startseite