Falsche Freundin bittet um 5000 Euro Bannewitz. Dank einer Freundin ist eine Bannewitzerin jetzt vor einem größeren Geldschaden bewahrt worden. Die 74-Jährige erhielt am Donnerstag einen Anruf. Die unbekannte Frau am anderen Ende der Leitung gab sich als Freundin der Seniorin aus. Im Gespräch bat die vermeintliche Bekannte um 5000Euro für den Kauf eines Autos. Die Rentnerin erklärte sich bereit, das Geld zur Verfügung zu stellen. Als der angekündigte Abholer nicht zum anvisierten Termin erschien, wurde die Dame jedoch misstrauisch. Sie fragte bei ihrer wahren Freundin nach und musste feststellen, dass sie betrogen werden sollte. Die Seniorin meldete den Vorfall der Polizei, ein Schaden blieb ihr erspart. Die Polizei warnt davor, Geld an fremde Personen zu übergeben. Sie rät, selbst bei Freunden oder Verwandten nachzufragen. Bei Zweifeln empfiehlt es sich, eine Vertrauensperson hinzuziehen und die Polizei zu verständigen. (SZ)

Zeugen nach Angriff auf Stadtmitarbeiter gesucht Freital. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter der Freitaler Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, auf der Wurgwitzer Straße. Der Mitarbeiter war dort mit Arbeiten an der Fahrbahn beschäftigt als ein Peugeot unvermittelt nehmen ihm hielt. Der Beifahrer des Wagens stieg aus und trat dem 34-Jährigen gegen die Hand. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde der Mitarbeiter dabei verletzt. Er ist vorerst krankgeschrieben. Die Stadt hat Strafanzeige gestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Angaben zu dem Peugeot oder den Insassen machen können. Die Wurgwitzer Straße und einige weitere Straßen in der Stadt werden derzeit auf Vordermann gebracht. (SZ/cb) Zeugenhinweise an: 0351 4832233.

Seniorin angefahren Freital. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Montag eine 78-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Sie lief kurz nach 12 Uhr auf dem Fußweg der Oppelstraße in Richtung Heinrich-Heine-Straße. Beim Überqueren der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße wurde sie von einem unbekannten Pkw angefahren, welcher in die Oppelstraße abbiegen wollte. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise. Bekannt ist, dass am Steuer eine Frau saß. (SZ) Hinweise an: 0351 4832233