Seniorin angefahren

Die Polizei ermittelt seit Donnerstag gegen einen 38-jährigen Mann, der mit 2,72 Promille, aber nur mit rund 30 km/h in seinem Nissan auf der Autobahn unterwegs war. Zeugen informierten die Polizei über den Pkw. Eine alarmierte Streife stellte das Auto, einen Nissan, kurz nach der Anschlussstelle Heidenau auf dem Standstreifen fest. Ein Mitarbeiter eines Automobilclubs hatte sich schon dem beschädigten Fahrzeug angenommen. Er teilte den Beamten aber auch mit, dass der Nissanfahrer nach Alkohol riecht. Die Polizisten führten daraufhin einen Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen durch. 2,72 Promille zeigte das Gerät. Eine Blutentnahme sowie die Einbehaltung des Führerscheins waren die Folge. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Nach Verfolgungsfahrt gestellt

Pirna.

Ein 34-jähriger Audi-Fahrer lieferte sich am Donnerstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Ein Streifenteam des Polizeireviers Pirna wollte den Mann auf der Schmiedestraße stoppen und kontrollieren. Der 34-Jährige ignorierte die Zeichen der Beamten jedoch und beschleunigte den A6. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte bis auf den Ernst-Thälmann-Platz. Dort stoppte der Mann abrupt, sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete in einen angrenzenden Park. Die Beamten nahmen das Laufduell an und entschieden es nach etwa 400 Metern klar für sich. Der 34-Jährige wurde festgenommen. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen.