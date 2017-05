Seniorin an Wohnungstür beraubt

Lkw gestohlen Wilsdruff Am Wochenende stahlen Unbekannte vom Zschoner Ring einen weißen Sattelzug DAF mit Kühlauflieger der Marke Schmitz Cargobull. Im Auflieger befanden sich Europaletten. Der Schaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Parkplatzrempler in Bad Schandau Bad Schandau. Dienstagnachmittag fuhr der Fahrer (62) eines Suzuki rückwärts aus einer Parklücke an der Dresdner Straße in Bad Schandau. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden Skoda und stieß mit diesem zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Einbruch in Jugendklub Stolpen Unbekannte sind in einem Jugendklub an der Hofestraße in Stolpen eingebrochen. Der Einbruch wurde am Dienstagabend festgestellt. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen rund 30 Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Unfall unter Alkoholeinfluss Rabenau Ein 64-Jähriger war mit seinem Ford Ranger am Dienstagvormittag auf der Kirchstraße in Rabenau unterwegs und wollte nach rechts auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem Mercedes (Fahrer 48) zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 64-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,72 Promille.