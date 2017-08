Seniorenwohnanlage eingeweiht 1,75 Millionen Euro hat die Gemeinde Leutersdorf in den Neubau investiert. Die meisten Mieter sind noch sehr mobil.

Gleich zu Beginn des Tages der offenen Tür kamen viele interessierte Gäste, um sich zu informieren und die neue Seniorenwohnanlage in Leutersdorf auch mal von innen zu besichtigen. © thomas eichler

Kurz bevor die ersten Mieter im September in die neu gebaute Seniorenwohnanlage in Leutersdorf einziehen, haben die Einwohner der Gemeinde und Bürger aus den umliegenden Orten die Gelegenheit genutzt und sich bei einem Tag der offenen Tür den Neubau angeschaut. „Wir hatten etwa 150 Besucher an diesem Tag “, sagt Bürgermeister Bruno Scholze (CDU).

Rund 1,75 Millionen Euro hat die Gemeinde Leutersdorf in den Neubau investiert. Wie schon beim Seniorenpflegeheim gegenüber ist das Projekt ohne Fördermittel von der Gemeinde allein finanziert worden. Alle oberen Wohnungen in dem zweistöckigen Gebäudekomplex sind mit Fahrstuhl erreichbar. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über eine Terrasse und im Obergeschoss über einen Balkon. Und damit es für die Wohnanlage eine separate Zufahrt gibt, hat die Gemeinde für eine neue Zufahrtsstraße etwa 100 000 Euro mehr ausgegeben.

Symbolisch hat der Bürgermeister nun den Schlüssel für die Wohnanlage an Rainer Scholze, den Geschäftsführer des Ortsverbandes Löbau des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), übergeben. Der ASB betreibt nun beide Häuser am Standort. „Bei seniorengerechten Wohnungen denkt man im ersten Moment an Leute, die nicht mehr so agil sind. Aber das ist nicht so“, sagt er. Für die elf Wohnungen in der Anlage gibt es acht Parkplätze. Und sechs davon werden immerhin von den Mietern in Anspruch genommen, schildert der Geschäftsführer. Die 45 beziehungsweise 56 Quadratmeter großen Wohnungen sind alle mit Küche und Bad ausgestattet, sodass sich jeder selbst versorgen kann. „Je nach Bedarf können aber später durchaus auch Service-Leistungen hinzugekauft werden“, berichtet Rainer Scholze.

Und das Haus steht auch für die Leutersdorfer offen. Der etwa 35 Personen Platz bietende Gemeinschaftsraum im Neubau kann auch von ihnen für Familienfeiern genutzt werden.

