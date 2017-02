Seniorenvertretung für Freital? Nach Gesprächen mit der Rathausspitze werden die Pläne einer Initiative nun konkreter.

Die Seniorenvertretung will Themen, die Senioren betreffen, stärker in die Stadtpolitik einzubringen. © dpa

Die Pläne zur Gründung einer Seniorenvertretung für Freital sind auf einem guten Weg. Seit vorigem Jahr bemüht sich Peter Müller um die Bildung eines solchen Gremiums. Inzwischen hat der Rentner viele Gespräche geführt und einige Mitstreiter gefunden: „Sieben Leute bilden den harten Kern“, sagte er kürzlich in einer Sitzung des Vereins Bürger für Freital, wo er die Idee der Seniorenvertretung vorstellte.

Überhaupt ist die Gründung einer Seniorenvertretung als offizielle, von der Stadt legitimierte Interessenvertretung konkreter geworden. So konnte die Gruppe ihre Ideen und Vorstellungen jetzt bei einem Termin mit Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) vorstellen. Das Gespräch sei sehr angenehm und konstruktiv verlaufen, bestätigt Stadtsprecher Matthias Weigel. „Aktuell laufen weitere interne Abstimmungen zu dem bei den Gesprächen erzielten möglichen Kompromiss, wie eine Interessenvertretung aussehen könnte“, sagt Weigel. Das Thema werde dann zu gegebener Zeit im Stadtrat aufgerufen und zur Entscheidung vorgelegt.

Die Seniorenvertretung will künftig als überparteiliches und unkonfessionelles Gremium agieren. Ziel ist, die Themen, die Senioren betreffen, stärker in die Stadtpolitik einzubringen. Außerdem wollen die Ehrenamtler Beratungen anbieten und die Angebote, die es für Senioren in Freital gibt, zusammenführen. In Freital gab es früher ein ähnliches Gremium, einen sogenannten Seniorenbeirat, der sich aber mit der Kreisreform aufgelöst hatte. (SZ/cb)

zur Startseite