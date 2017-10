Seniorensport voll im Trend Der Kreissportbund veranstaltet im November eine Sportwoche für Senioren. Höhepunkt ist das Sportfest in Lüttewitz.

Benjamin Kahlert ist Geschäftsführer beim Kreissportbund Mittelsachsen. © KSB Mittelsachsen

Sport hält gesund. Auch und besonders, wenn man schon etwas älter ist. Der Kreissportbund Mittelsachsen veranstaltet aus diesem Grund jährlich eine Seniorensportwoche. Den Auftakt bildet in diesem Jahr das Sportfest in Weißenborn am 17. November. Eine Woche später findet die Seniorensportwoche mit dem traditionellen Sportfest des SV Einheit Lüttewitz ihren Abschluss. Außerdem unterbreiten viele Vereine offene Angebote. So lädt der Döbelner SV zum Tischtennis und Gesundheitssport ein. Der Geschäftsführer des Kreissportbundes, Benjamin Kahlert, gibt Auskunft zur Seniorensportwoche.

Herr Kahlert, zum wievielten Mal wird die Seniorensportwoche organisiert, welche Ziele werden damit verfolgt?

Wir veranstalten in diesem Jahr bereits die fünfte Seniorensportwoche. Den Sportvereinen in Mittelsachsen gelingt es zunehmend, für die wachsende Zahl älterer Menschen entsprechende Sportangebote zu unterbreiten. Wir möchten diese Entwicklung unterstützen und vor allem zu einem lebenslangen Sporttreiben motivieren. Die Menschen werden immer älter. Wer sich fit und gesund hält, kann auch in der zweiten Lebenshälfte einen aktiven Lebensstil führen.

Welche Altersgruppen sollen angesprochen werden?

Wir möchten mit unserer Sportwoche die Generation 50 plus ansprechen. Auch wenn sich mit 50 Jahren natürlich noch nicht jeder als Senior sieht oder fühlt.

Welchen Stellenwert hat der Seniorensport im Kreissportbund Mittelsachsen?

Einen großen! Die Sportler der Generation 50 plus machen etwa ein Drittel, genauer gesagt 32 Prozent, der Gesamtmitglieder des KSB Mittelsachsen aus. Diese Entwicklung ist nicht nur in unserem Landkreis zu beobachten, der Trend ist deutschlandweit zu verzeichnen.

Wie viele Seniorensportler gibt es in Mittelsachsen?

Es sind rund 15 200 Sportlerinnen und Sportler, die in mittelsächsischen Vereinen organisiert sind. Ältere Mitglieder suchen im Verein nicht nur sportliche Betätigung, sondern legen auch großen Wert auf das gemeinsame Beisammensein. Ihre Erfahrungen sind dabei sowohl für jüngere Mitglieder als auch für Vereinsfunktionäre besonders wertvoll.

Wie viele Vereine unterbreiten Angebote für ältere Sporttreibende, welche Sportarten sind das vorwiegend?

Etwa 100 unserer 401 Vereine bieten Trainingsangebote speziell für ältere Sporttreibende. Viele andere Vereine haben aber auch Sportgruppen, die für Jung und Alt geeignet sind. Die beliebtesten Sportarten der Zielgruppe 50 plus sind Gymnastik, Aerobic, Kegeln, Tischtennis, Fußball und Wandern. Es gibt natürlich auch zahlreiche allgemeine Sportgruppen, die ein vielfältiges Trainingsprogramm anbieten.

Das Seniorensportfest in Lüttewitz am 24. November bildet den Abschluss der Seniorensportwoche. Welche Disziplinen werden angeboten?

Es sind insgesamt sechs Disziplinen: Kegeln, Korbball-Zielwerfen, Sportschießen (für Männer – für Frauen dafür Büchsenwerfen), Darts, Geschicklichkeitslauf (mit Ballprellen) und Unihockey-Zielschießen.

Wie erfolgt die Wertung?

Eine Mannschaft besteht aus maximal sechs Teilnehmern. Dabei ist es gleich, ob die Teams nur mit Männern, Frauen oder gemischt antreten. Die vier besten Gesamtresultate gehen jeweils in die Wertung ein. Es erfolgt eine Einzelwertung Männer/Frauen in drei Altersklassen 50 bis 60, 61 bis 70 und ab 71 Jahre sowie eine Mannschaftswertung Männer/Frauen und gemischte Teams.

Bis wann und wo können sich die Vereine anmelden?

Die Anmeldung kann über das Formular erfolgen, welches den Vereinen zusammen mit der Ausschreibung per E-Mail zugegangen ist. Meldeschluss ist am 10. November.

Es fragte: Frank Korn

zur Startseite