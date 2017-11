Seniorenhaus baut neue Straße Das alte Kopfsteinpflaster war nicht mehr zumutbar. Weitere Investitionen sind geplant. Die kann sich das Heim leisten.

Noch bis Mitte November wird am ersten Abschnitt der Zufahrtsstraße fürs Pflegeheim Technitz gebaut. Bisher hoppelten die Autos hier über schlechtes Kopfsteinpflaster. Für Senioren mit Rollator war es ungeeignet. © André Braun

Das holprige Kopfsteinpflaster der Auffahrt zum Seniorenhaus Am Südhang in Technitz signalisierte bis vor Kurzem noch, dass das Ziel fast erreicht ist. Auf Dauer sei das ein unhaltbarer Zustand gewesen, meint Geschäftsführerin Carola Enge. „Die Krankenwagen mussten sehr langsam fahren. Und für unsere Bewohner mit Rollator war die Kopfsteinpflasterstraße ohne Fußweg auch nicht begehbar.“ Das Pflegeheim, eine gemeinnützige GmbH der Stadt, lässt deswegen gerade die Zufahrtsstraße ausbauen. Mit rund 150 000 Euro sei das wieder einmal eine größere Investition seit dem Umbau der Küche und dem Einbau einer neuen Heizung vor fünf Jahren sowie der Sanierung der Liegehalle, sagte die Geschäftsführerin. Die Stadt Döbeln übernimmt einen Teil der Kosten, weil auch ein Stück städtische Straße bis zur Kreuzung in Technitz mit erneuert werden soll.

Die neue Zufahrt zum Seniorenhaus wird geteert und bekommt einen Fußweg. Sie wird aber bewusst nicht verbreitert. „Wir wollen keine Rennstrecke. Das ist ein verkehrsberuhigter Bereich“, sagte Carola Enge. Bis Mitte November soll der erste Bauabschnitt bis zur Einmündung des Radweges fertig sein, danach geht es im unteren Teil weiter. Dort wird es allerdings eng, weshalb wegen der fehlenden Ausweichmöglichkeiten nur halbseitig gebaut werden kann. „An einem Tag, wo es wenig Logistik gibt und nicht so viele Fahrzeuge zu uns müssen, wird dann mal komplett gesperrt“, sagt die Geschäftsführerin. „Dann kommt nur der Notarzt durch.“

Derzeit wird der Verkehr zum Heim über eine Fläche umgeleitet, auf der bis zum Sommer ein verfallener Gebäudekomplex stand, der seit 1862 zum sogenannten Bezirksarbeitshaus gehörte. „Wir wollten das schon 2002 kaufen, haben aber wegen des schlechten Zustands davon Abstand genommen. Jetzt stand es wieder zum Verkauf und wir hatten ein Riesenparkplatzproblem“, sagte Carola Enge. Der Gutshof wurde abgerissen, die Flächen sollen zumindest vorübergehend zum Parken genutzt und später eventuell wieder bebaut werden. Etwa, um das Seniorenhaus um die Möglichkeit der Tagespflege zu erweitern.

Nicht ganz so weit ist die nächste größere Investition entfernt, die die städtische Gesellschaft plant. „Wir wollen ein Notstromaggregat einbauen lassen“, sagte Carola Enge. Das sei zwar in Pflegeheimen anders als in Krankenhäusern nicht unbedingt vorgeschrieben. Aber im Falle eines kompletten Stromausfalls, wie das beim Hochwasser 2013 der Fall war, ist ein Pflegeheim kaum noch arbeitsfähig. „Wir wollen bei einem längeren Ausfall eine Evakuierung vermeiden. Wir könnten unsere Bewohner noch nicht einmal mit Essen versorgen“, sagte Carola Enge.

Möglichst sollen auch die Fahrstühle mit Notstrom betrieben werden können, weil diese nicht nur für die Beförderung der Bewohner immens wichtig sind, sondern auch für den Transport etwa von Essen und Wäsche. Im Jahr 2013 war die Situation noch etwas prekärer: Auf den Stationen gab es auch kein Wasser, weil die Druckererhöhungsanlage nicht betrieben werden konnte. Das Pflegeheim hat zwar eine batteriebetriebene Notstromanlage, über diese versorge nur die Notbeleuchtung, Rufanlage und Brandmeldeanlage, sagte Carola Enge.

Derzeit kümmern sich insgesamt 80 Mitarbeiter um die 117 Bewohner des Pflegeheims. In den vergangenen Jahren habe sich die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessert – und zwar durch zusätzliches Personal. „Wir sind einmal mit zwei Leuten im sozialen Dienst gestartet. Heute sind es neun Mitarbeiter“, sagt ‚Carola Enge. Der soziale Dienst ist nicht für die Pflege, sondern ausschließlich für die soziale Betreuung der Bewohner zuständig. Auch der Schlüssel fürs Pflegepersonal sei erhöht worden, sagte Carola Enge. Es sei aber schwierig, Personal zu bekommen. „Es gibt heute keine Altenpfleger, die arbeitslos sind. Pflegehelfer bekommt man schneller. Wir bieten ihnen die berufsbegleitende Ausbildung zum Altenpfleger an.“

Das Pflegeheim lehne die Entlohnung der Mitarbeiter an den öffentlichen Dienst an – die Gehälter seien in eineinhalb Jahren um sechs Prozent gestiegen, sagte die Geschäftsführerin. „Auch die Ausbildungsvergütung haben wir angehoben. Heute ist es für uns einfacher, das gegenzufinanzieren.“ Das „Pflegestärkungsgesetz“ habe auch zu einer deutlichen Entlastung der Bewohner geführt, die einen Anteil an den Kosten tragen müssen.

