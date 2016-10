Senioren zieht es nach Coswig Der Seniorenwohnpark an der Moritzburger Straße lässt Coswig wachsen. Über 100 neue Einwohner konnte die Stadt allein im August begrüßen.

Der Seniorenwohnpark an der Moritzburger Straße lässt Coswig wachsen. Wie Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) erklärt, gab es im August ungewöhnlich viele Zuzüge, was er auf die Wohnanlage zurückführt. Konkret sind es 119 neue Einwohner, die die Stadt begrüßen konnte. Der monatliche Durchschnitt liegt bei 79 Zuzügen. „Insgesamt haben wir bis einschließlich August einen positiven Wanderungssaldo von 38 Personen“, so Stadtsprecherin Ulrike Tranberg. Woher die Neubürger kommen, verrät die Stadtverwaltung aus Gründen des Datenschutzes nicht.

Auf dem Areal im Spitzgrund sind in den vergangenen Monaten auf einer Fläche von rund 20 000 Quadratmetern 180 Wohnungen in drei Gebäuden mit bis zu vier Etagen entstanden. Die Ein- bis Dreiraum-Wohnungen mit Größen zwischen rund 43 und 90 Quadratmetern sollen bestens auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt sein: etwa mit barrierefreiem Zugang, bodenhohen Duschen und einem integrierten Hausnotruf. Zudem gibt es ein Fitnesscenter, ein Schwimmbad und eine Dachterrasse auf jedem Haus. Die ersten Bewohner sind im Juli eingezogen. (SZ/pz)

zur Startseite