Senioren ziehen ins Gablenzer Pfarrhaus Der Martinshof Rothenburg übernimmt das sanierungsbedürftige Haus. Es soll wieder Mittelpunkt des Dorfes werden.

Das denkmalgeschützte Pfarrhaus in Gablenz braucht dringend eine Sanierung. Die soll nun kommen. Dabei sollen in dem Gebäude mehrere Wohnungen zum betreuten Wohnen entstehen. Träger wird das Martinshof Rothenburg Diakoniewerk.Foto: Joachim Rehle

Das Pfarrhaus in Gablenz hat schon bessere Tage gesehen. Denn das rund 130 Jahre alte Gebäude ist seit Jahren dringend sanierungsbedürftig. Doch bisher hat der evangelischen Kirchengemeinde Gablenz dafür das Geld gefehlt. Nun übernimmt das Martinshof Rothenburg Diakoniewerk das Haus und will darin Wohnungen für betreutes Wohnen einrichten. Aber auch für die Gablenzer soll das Gebäude nach der Sanierung offen stehen. In der Gemeinde, der die Pläne für das Pfarrhaus bereits vorgestellt worden sind, freut man sich, dass das Gebäude in der Ortsmitte damit bald wieder in neuem Glanz erstrahlt.

„Wir können froh sein, dass das Projekt in Gang kommt“, sagt der Gablenzer Bürgermeister Dietmar Noack. Denn damit verschwindet ein Schandfleck mitten im Ort, für den bereits seit Jahren nach einer Lösung gesucht wird. Diese bietet nun der Martinshof. Dessen Planungen sehen vor, in dem Gebäude sechs Wohnungen für hilfebedürftige Menschen zu schaffen, in denen insgesamt etwa zehn Personen leben werden. Das erklärt die Bereichsleiterin Altenhilfe im Martinshof Rothenburg Diakoniewerk Bärbel Schuster auf SZ-Nachfrage. Eventuell werde zu einem späteren Zeitpunkt auch noch ein weiteres Gebäude auf dem Grundstück errichtet, aber das sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht spruchreif, sagt Bärbel Schuster.

Eins steht aber bereits fest: das Haus bleibt weiterhin für alle Gablenzer offen. So soll der große Gemeindesaal sowohl durch die künftigen Mieter als auch durch die evangelische Kirchengemeinde und die Dorfbewohner genutzt werden. „Wir wollen das ganze Dorf integrieren. Das Haus steht in der Ortsmitte und wir wollen es wieder zum Mittelpunkt machen“, sagt Bärbel Schuster. Es sollen beispielsweise Veranstaltungen sowie Projekte für Kitas und Schulen angeboten werden, kündigt sie an. Diese Wiederbelebung des Hauses und auch des ganzen Geländes freut auch Pfarrerin Miriam Arndt. Denn seitdem mit Regionaljugendwart Ludwig Hetzel im vorigen Jahr der letzte Mieter aus der Wohnung im Erdgeschoss ausgezogen ist, finden in dem Pfarrhaus nur noch ab und zu Versammlungen verschiedener Kirchenkreise statt. Und einmal pro Woche hat das Büro der evangelischen Kirchengemeinde geöffnet. Dieses bleibt auch nach der Sanierung in dem Gebäude und werde der Kirchengemeinde mietfrei zur Verfügung gestellt, wie Pfarrerin Miriam Arndt erklärt. Auch die Winterkirche bleibe im Pfarrhaus.

Die entsprechenden Vereinbarungen zwischen der Kirchengemeinde und dem Diakoniewerk sind bereits getroffen worden. Es sei ein Überlassungsvertrag beschlossen worden, mit dem das Pfarrhaus und ein Teil des Grundstücks Eigentum des Martinshof Rothenburg Diakoniewerks werden, sagt Miriam Arndt. Der Bauantrag sei ebenfalls bereits eingereicht worden und ein Antrag auf Fördermittel liege vor, teilt Bärbel Schuster mit. Zu den geplanten Investitionen in das Gebäude äußert sich die Bereichsleiterin Altenhilfe auf SZ-Nachfrage jedoch nicht. Vor zwei Jahren sind die Kosten für die Sanierung des Dachs, der Fenster und Türen, der Fassade sowie den Umbau und die Medienanschlüsse aber schon einmal auf rund 400 000 Euro geschätzt worden.

Bis zum Frühjahr 2018 sollen Sanierung und Umbau abgeschlossen sein. „Das ist das Ziel“, sagt Bärbel Schuster. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, hänge aber auch vom kommenden Winter ab und wie schnell man nach Erteilung der Baugenehmigung mit dem Bauen beginnen könne, so Bärbel Schuster weiter. Und auch das Thema Denkmalschutz spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. So ist vom Gablenzer Gemeinderat Dino Hoffmann, der auch Vorsitzender des Bauausschusses der Gemeinde ist, in der jüngsten Ratssitzung angeregt worden, statt der im Bauantrag vorgesehenen normalen Dachfenster auf der Straßenseite Gauben einzubauen. Außerdem solle überprüft werden, ob das große Fenster auf der Straßenseite schon immer in dem Gebäude war oder stattdessen nicht zwei kleinere Fenster eingebaut werden müssten. Der Ausschuss lege Wert darauf, dass Gebäude entlang der Straße denkmalgerecht seien, erklärt Dietmar Noack. Das seien Empfehlungen der Gemeinde, um das Ortsbild zu erhalten.

Das Pfarrhaus ist in den 1880er Jahren gebaut worden. Bis auf kleinere Reparaturen und die Sanierung der unteren Etage Ende der 1970er Jahre ist an dem Gebäude seitdem nichts gemacht worden.

