Gut zu wissen Senioren ziehen in die alte Schule Seit 17 Jahren stehen die früheren Schulgebäude leer und verfallen. Doch jetzt ist die Rettung bald geschafft.

Alles im Griff: Peter Strahsky koordiniert die Umbauarbeiten in der Schule Leuben. Die seit Jahren leerstehenden, früheren Schulgebäude werden jetzt wieder genutzt, wenn auch nicht für Kinder. © Claudia Hübschmann

Sie haben Lotto gespielt und wieder nichts gewonnen? Kein Grund zum Ärgern. Denn mit dem Einsatz wird auch viel Gutes getan. Das ist derzeit in Leuben zu sehen. Hier werden gerade alte Gebäude zum Leben erweckt - mit Geldern aus der Deutschen Fernsehlotterie. Insgesamt 3,5 Millionen Euro kosten der Umbau der ehemaligen Grundschule und der alten Schule zur Senioren-Tagespflege, Sozialstation und zu Wohnungen.

Für den Umbau kommen 300 000 Euro aus der Förderung der Deutschen Fernsehlotterie. Mandy Reuschel, die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Großenhain, ist froh darüber, dass jetzt ein Projekt beendet wird, das schon seit sechs Jahren geplant wird. Bereits 2011 kaufte das DRK von der damaligen Gemeinde Leuben-Schleinitz die Gebäude der Schule, die im Jahr 2 000 mangels Schülern geschlossen wurde.

Schon vor drei, vier Jahren sollte alles fertig sein. Doch vieles kam dazwischen, viele bürokratische Hindernisse gab es zu überwinden. Seit März vorigen Jahres wird gebaut. Im Mai oder Juni sollen die Tagespflege und die Sozialstation fertig sein, im August dann die Wohnungen.

Über die Auslastung macht sich die Geschäftsführerin keine großen Sorgen. Für die Wohnungen habe man schon zahlreiche Interessenten, aber noch keine Verträge abgeschlossen. Die künftigen Bewohner kommen vor allem aus Leuben und der näheren Umgebung. „Es gibt ja das Sprichwort, einen alten Baum verpflanze man nicht. Wir wollen mit der Einrichtung auf dem Lande dem Wunsch vieler Leute Rechnung tragen, auch im Alter in ihrer gewohnten dörflichen Umgebung wohnen zu können“, sagt Mandy Reuschel.

Und so wird sich die Einwohnerzahl des seit einiger Zeit zu Nossen gehörenden Ortes Leuben in Bälde deutlich erhöhen. So um die 20 Neubürger wird es bald geben. Denn es entstehen acht altersgerechte Mietwohnungen und nochmals zwölf Wohnungen für betreutes Wohnen. Das Haus wird unter anderem ausgestattet mit einem Pflegebad und einem Gemeinschaftsraum.

Verschwunden aus dem Schulgebäude ist das Schwimmbecken, das sich im Untergeschoss befand und lange Zeit unter anderem auch vom Kindergarten genutzt wurde. „Wir hätten es gerne weiter genutzt, auch für die Physiotherapie, doch die Auflagen der Hygiene waren einfach zu hoch, so dass sich der Erhalt nicht lohnte“, sagt Mandy Reuschel. Das Becken stammt noch aus DDR-Zeiten und war vor allem für den Schwimmunterricht gedacht. Die Gemeinde Leuben-Schleinitz hatte es sich bis zum Verkauf der Schule trotz hoher Kosten geleistet. Jährlich schoss sie rund 10 000 Euro zu.

In der Tagespflege, die in der alten Schule entsteht, werden bis zu 25 Gäste im fortgeschrittenen Alter künftig tagsüber betreut. 15 davon sind derzeit in Lommatzsch untergebracht und werden mit der Tagespflege umziehen. Die Einrichtung in Rauba, in der das DRK nur eingemietet ist, wird dann geschlossen.

Für die Organisation vor Ort ist Peter Strahsky zuständig. Vor allem das 1835 gebaute Haus der alten Schule musste aufwendig saniert werden. Es steht unter Denkmalschutz. Er zeigt auf zwei Säulen mitten im Raum: „Die haben zwar keine Funktion mehr, müssen aber stehen bleiben“, sagt Strahsky. Außenputz, Holztüren, Holzfenster, alles ist penibel vorgeschrieben. Immerhin: Ein Innenfahrstuhl durfte eingebaut werden. Am und im Haus werkeln Handwerker aus der Umgebung.

Der Malerbetrieb Burkhardt aus Lommatzsch beispielsweise und das Teppich-Land aus Riesa. „Da wir keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch nehmen, müssen wir auch nicht ausschreiben. Wir haben die Aufträge alle an einheimische Firmen vergeben“, sagt Mandy Reuschel. Auf öffentliche Fördermittel hat das DRK verzichtet. Diese zu beantragen, ist äußerst aufwendig. Zudem gibt es hohe Auflagen. Die „Zweckbindung“ für eine Tagepflege sagt aus, dass diese 40 Jahre zu diesem Zweck genutzt werden muss, ansonsten droht die Rückforderung des Geldes. „Dieses Risiko wollten wir nicht eingehen“, so die Geschäftsführerin.

Für die Tagespflege werden fünf neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Insgesamt werden dann 45 Leute in der Tagespflege und in der Sozialstation in Leuben beschäftigt sein. Und der DRK-Kreisverband Großenhain hat weitere Pläne. Die Tagespflege in Großenhain soll in den nächsten zwei Jahren erweitert werden. In Ebersbach sollen eine Tagespflege und ein Pflegestützpunkt entstehen. Dort steht man allerdings erst ganz am Anfang, ist noch auf Grundstückssuche.

In Leuben hingegen stehen die Arbeiten vor dem baldigen Abschluss. Nichts deutet mehr auf die alten Schulgebäude hin, die mehr und mehr verfielen. Die Fassade glänzt in mattem Ocker. Eine Ruine ist verschwunden, ein Schmuckstück entsteht hier auf dem Land.

zur Startseite