Senioren wohnen auf einer Baustelle Der Fußweg auf der Weststraße ist aufgefräst. Für die Bewohner ist der Übergang gefährlich.

Der Fußweg vor dem Haus Weststraße 21 ist aufgefräst. Für die älteren Bewohner ist das gefährlich. © J. Hoyer

Vor zwei Wochen ist der Ausbau der B 175 in Döbeln West in den dritten Bauabschnitt vorgerückt. Die Fahrbahn der Bahnhofstraße ist aufgefräst. und nicht nur diese. Auch die Weststraße bis zum Sternplatz ist eine Baustelle. Betroffen von den Arbeiten ist das Haus Weststraße 21, das zu einem Komplex mit betreutem Wohnen gehört. Der Fußweg direkt vor dem Haus ist aufgefräst, ein Übergang zur Straße nur notdürftig eingeebnet. „Wir schimpfen alle“, sagte Karla Götze, die in dem Haus wohnt. „Man muss sehr vorsichtig sein. Viele Frauen haben Rollatoren, für die ist es sehr schwer, über die Straße zu kommen.“ Zum Arzt oder zur Apotheke müssten die älteren Leute öfter. Auch die Mülltonnen stehen an der Straße und sind nur über den Holper-Fußweg zu erreichen. „Wir wussten gar nicht, dass die Straße aufgerissen wird. Die Baufirma hätte den Vermieter mit einbeziehen können“, sagte Konrad Wagner, der mit seiner Frau die Wohnanlage betreibt.

In den Fußweg sollen neue Kabel verlegt werden. Nach vorliegenden Informationen werden die Arbeiten bald beginnen und sollen noch vor dem Wintereinbruch beendet werden. Auf dem Fußweg wird ein 80 Zentimeter tiefer Kabelgraben ausgehoben. Für die Bewohner des Hauses wird in der Zeit dieser Bauarbeiten eine Brücke über den Graben gelegt. Nach Beendigung soll der Fußweg wieder hergestellt werden.

