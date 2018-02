Senioren vermissen Betreuung In Heidenau gibt es Kritik an der Arbeitsgemeinschaft. Das hat Gründe.

Heidenau. Mit der Seniorenarbeit in Heidenau sind einige unzufrieden. Ihnen fehlt unter anderem die soziale Betreuung, die es in den 1990er-Jahren im Rahmen von ABM-Projekten gab. Diese Kontaktpflege fehlt den Senioren, sagt Seniorenbeauftragte Ursula Mucsi. Auch sie ist unzufrieden, zum Teil mit ihrer eigenen Arbeit. Sie räumt ein: „Aufgrund der immer mehr zunehmenden Arbeit in meiner Tätigkeit im Sekretariat des Rathauses ist die Arbeit der AG Senioren etwas in den Hintergrund geraten.“ Gleichzeitig stehen Mitglieder der Gruppe nicht mehr zur Verfügung, zum Teil aus Altersgründen, zum Teil aus beruflichen. In der Arbeitsgemeinschaft sind Vertreter von sozialen Einrichtungen, Kirche und Stadtrat aktiv.

Nach wie vor wenden sich ältere Heidenauer mit Hinweisen zu schlechten Fußwegen, zerstörten Bänken, vermüllten Grünflächen sowie Fragen nach Betreuungsdienstleistungen an Ursula Mucsi. „Dazu vermittle ich gern Kontakte.“ Viel mehr ist derzeit von der AG Senioren jedoch nicht zu erwarten. (SZ/sab)

