Senioren überrumpelt und beraubt

Wohnungs-Einbruch

Ort: Dresden, Bünaustraße

Zeit: 13.01.2017, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Einbrecher hebelten eine Balkontür an einem Mehrfamilienhaus auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten die Zimmer und stahlen nach erster Übersicht einen Füllfederhalter im Wert von rund 50 Euro.. (szo)