Senioren tanzen aufs Siegerpodest Der Verein Grün-Gold Görlitz hat in Radebeul zwei Landesmeister-, zwei Vize- und einen Bronzetitel erreichen können. Er ist damit der sachsenweit erfolgreichste.

Claudia Starke und Raphael Schmidt haben den zweiten Platz in der Senioren II C-Klasse erreicht, was gleichzeitig den Sieg in der entsprechenden Landeswertung bedeutet. © Verein

Meisterlich ist das elfte Sächsische Seniorentanzsport-Wochenende mit Landesmeisterschaften in Radebeul für die Paare aus der Neißestadt verlaufen, bei dem sich weitaus mehr Teilnehmer als die Vorjahre meldeten. Bei dem Turnier sind fünf vom Tanzclub Grün-Gold Görlitz angetreten.

Andrzej Olejnik und Sibylle Hepper tanzten ihr erstes Turnier in der Klasse Senioren II D Standard und kamen unter 28 Paaren in der Klasse bis ins Finale mit sechs. In der Landesmeisterschaft belegten sie damit den dritten Platz. Frank und Uta Schüttig erreichten in der Klasse den Sieg und sind damit sächsische Landesmeister in der Senioren II D Standard. Als Sieger durfte das Paar in der nächst höheren Klasse, der Senioren II C-Klasse, starten und kam dort auf den dritten Platz.

Raphael Schmidt und Claudia Starke vom TC Grün-Gold erreichten in dieser Klasse den zweiten Rang. Das bedeutete den Sieg in der entsprechenden Landeswertung. Das Paar erhielt den Titel zum dritten Mal in Folge. Ronny Jeschke und Juliane Wittig erreichten beim Offenen Turnier der Gruppe Senioren I C Standard den zweiten Platz. Bei den Senioren II A Standard starteten 25 Paare. In dieser zweithöchsten Klasse verteidigten Olaf und Beate Schmidt den Vize-Landesmeistertitel vom Vorjahr.

Beim Turniertanz zählen bereits Teilnehmer ab 35 Jahren zur Startgruppe Senioren I. Ist der ältere Tanzpartner 45 Jahre, darf das Paar in die Gruppe II, muss aber nicht. Paare der älteren Senioren-Startgruppe dürfen in der nächst jüngeren mittanzen. Das Paar Schmidt/Starke tat dies in Radebeul. Die Landesmeisterschaften der Gruppe Senioren III sind erst im Herbst.

Die Paare aus der Neißestadt konnten damit an dem Wochenende zwei Landesmeister-, zwei Vizetitel und einen Bronzeplatz mit nach Hause nehmen. „Der Tanzclub Grün-Gold-Görlitz ist der erfolgreichste Verein bei der Landesmeisterschaft 2017“, sagte Turnierleiter Ulrich Trodler.

Jedes Paar, das sich für den Turniertanz-Sport entscheidet, beginnt in der D-Klasse. Während des Turniers beurteilen speziell ausgebildete Wertungsrichter am Rand des Parketts die tänzerischen Leistungen nach vier Kriterien: Musikalität, Balancen, Bewegungsablauf, Charakteristik – also richtige Haltung, Schritt-Verbindungen und ob das Paar in der Musik tanzt. Jede Runde ist eine eigene „Prüfung“. In Radebeul waren dies meist eine Vor-, zwei Zwischen- und eine Endrunde. In der D-Klasse wird der Langsame Walzer, Tango und Quickstep getanzt. In der C-Klasse kommt der Slowfox dazu. Ab der B-Klasse ist der Wiener Walzer dabei. Danach kann man in die A-Klasse aufsteigen, auf die dann nur noch die S-Klasse folgt. Eine Tanzrunde ist zwischen eineinhalb bis zwei Minuten lang.

Im Sportzentrum Flora in Rauschwalde trainieren die Paare vom TC Grün-Gold an den Donnerstagabenden, neuerdings auch am Mittwoch in der Turnhalle der Melanchton-Schule. Jenny Müller trainiert die Turnierpaare. Als in Radebeul die letzten Paare tanzten, stand sie mit ihrem Tanzpartner Jonatan Rodriguez Perez in Leipzig auf dem Parkett. Dort erreichte das Paar zum dritten Mal den deutschen Meistertitel über zehn Tänze bei den Professionals.

zur Startseite