Senioren statt Schüler Im früheren polytechnischen Zentrum entstehen eine Tagespflege und altersgerechte Wohnungen. Das marode Haus davor wurde bereits saniert.

Die Visualisierung zeigt, dass der flache Gebäudeteil um eine Etage aufgestockt wird. Der bestehende Anbau wird erneuert und bekommt obendrauf eine Terrasse.

Noch ist das frühere polytechnische Zentrum ein Schandfleck. Doch das Haus davor haben die beiden Investoren bereits sanieren lassen .

Ganz so schnell wie von den beiden Radeburger Investoren erhofft, kommt ihr Projekt dann doch nicht voran. Im März letzten Jahres hatte der Stadtrat einstimmig beschlossen, das einstige polytechnische Zentrum und das benachbarte Wohnhaus an der Radeburger Straße für 55 000 Euro an Andreas Kremer und Thomas Leitermann zu verkaufen. Vor der Abstimmung präsentierten die Käufer damals auch erste Ideen für die künftige Nutzung der Gebäude. Unter anderem sollen in der Stadt dringend benötigte Tagespflegeplätze eingerichtet werden. Die nächstgelegenen gibt es in Klotzsche und Thiendorf. Das ehrgeizige Ziel war, diesen Bereich im Seitengebäude möglichst noch 2015 fertigzustellen. Daraus ist nichts geworden. Die grauen Gebäude bröckeln immer noch vor sich hin.

Saniert und umgebaut ist dagegen inzwischen das über Jahre leerstehende Wohnhaus. Im Erdgeschoss und der ersten Etage hat sich dort eine leistungsfähige Physiotherapie eingemietet, im obersten Geschoss befindet sich eine Wohnung. Und ein neues zeitliches Ziel für die Tagespflege und die ebenfalls geplanten seniorengerechten Wohnungen gibt es auch, wie Ulrich Grundmann sagt. Er ist der Geschäftsführer der ASB Dresden & Kamenz gGmbH die künftig nicht nur die Tagespflege betreiben, sondern sich auch um die Betreuungsangebote für die Wohnungen kümmern wird. „Geplant ist, dass wir in einem Jahr, also im Oktober 2017, einziehen“, sagt der ASB-Mann.

„Für unsere Tagespflege wird das flache Gebäude um eine Etage aufgestockt. In dieser Etage werden wir dann auf rund 270 Quadratmeter 15 Plätze einrichten.“ Für die dort Betreuten werden zudem noch etwa 180 Quadratmeter Terrassen- und Gartenflächen geschaffen.

„Im Erdgeschoss und in dem dreistöckigen Gebäude sind zwölf seniorengerechte Ein- und Zweiraumwohnungen mit 36 bis 46 Quadratmeter großen Wohnflächen vorgesehen“, ergänzt Ulrich Grundmann. Auch sie sollen in einem Jahr fertig sein. Für die Wohnungen wird der ASB je nach den Wünschen der Bewohner ausgestaltete Betreuungsverträge anbieten. „Dass sich unsere Sozialstation gleich nebenan im Moritz befindet, ist dafür eine gute Basis“, sagt der ASB-Geschäftsführer. „Ziel ist es, dass die Senioren so lange wie möglich in ihrer Wohnung bleiben können.“

In der neuen Tagespflege sollen drei bis vier Mitarbeiter arbeiten. Betreut werden die Leute dort von acht bis 15 Uhr. Ein Bus holt sie früh von Zuhause ab und bringt sie am Nachmittag auch wieder dorthin zurück. „Nach den Erfahrungen aus unseren bereits vorhandenen Tagepflegeeinrichtungen gehe ich davon aus, dass es bei den 15 Plätzen in Radeburg etwa 30 Nutzer geben wird.“ Denn nicht alle würden das zur Entlastung der häuslichen Pflege gedachte Angebot täglich von Montag bis Freitag nutzen. Mitunter gebe es an machen Tagen auch kurzfristig Absagen. „Die Kunst für uns besteht darin, die Belegung so zu puzzeln, dass alles klappt“, ergänzt Ulrich Grundmann.

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, die alten Gebäude abzureißen, um Platz für eine Neubebauung zu schaffen. Denn mit der Fertigstellung des Anbaus der Zille-Schule im Herbst 2006 wurde das frühere polytechnische Zentrum nicht mehr benötigt. Doch unterm Strich hätte die Stadt beim Abriss der Gebäude und dem Verkauf des beräumten Grundstücks nach dem aktuellen Bodenrichtwert minus gemacht.

