Orientierungslauf Senioren sorgen für Medaillenregen Fast 750 Orientierungsläufer aus ganz Deutschland kämpften in den Wäldern der Dippoldiswalder Heide um die Titel eines Deutschen Meisters über die Mitteldistanz.

© Symbolbild/Robert Michael

Fast 750 Orientierungsläufer aus ganz Deutschland kämpften in den Wäldern der Dippoldiswalder Heide um die Titel eines Deutschen Meisters über die Mitteldistanz. Obwohl keine Radebeuler Orientierungsläufer in den Elite-Klassen antraten, waren vor allem die Senioren des SSV Planeta Radebeul erfolgreich und gewannen drei Meistertitel und drei Silbermedaillen .

Auf den abwechslungsreichen und orientierungstechnisch anspruchsvollen Strecken blieb kaum ein Läufer ohne Fehler. Kurze Postenabstände in diffizilen Gelände, z.T. mit diffusem Bewuchs wechselten mit längeren Passagen, auf denen eine hohe Laufgeschwindigkeit möglich war. Dann galt es wieder die Geschwindigkeit rechtzeitig wieder an das Gelände anzupassen, um keine wichtigen Details zu überlaufen.

So konnte Ute Schmidt bei den Damen 50 für eine faustdicke Überraschung sorgen. Mit einer frühen Startzeit lief die langjährige DDR-Nationalmannschaftsläuferin die Strecke laut eigener Aussage „gar nicht so schnell, aber fehlerfrei“ ab und setzte eine Richtzeit, die keine der Favoritinnen in ihrer Altersklasse mehr unterbieten konnte. Auch Angelina Kuleva in der Klasse Damen 55 konnte alle Konkurrentinnen hinter sich lassen und sich mit minimalen zwei bzw. vier Sekunden Vorsprung den Titel sichern. Bei den Herren ab 65 war es dagegen nur eine Frage, welcher Radebeuler Deutscher Meister werden wird. Manfred Hickethier konnte sich nach ständigem Führungswechsel am Ende mit acht Sekunden Vorsprung gegen Helmut Härtelt durchsetzen. Eine weitere Goldmedaille vergab Udo Schindler in der Herren 75, als er am vorletzten Kontrollposten, noch klar in Führung liegend, im unübersichtlichem Gelände zum allerletzten Posten entscheidend Zeit einbüßte und sich so mit 22 Sekunden Rückstand mit Silber begnügen musste. Diese Medaille errang auch Gisela Tonn in der Klassen Damen 60.

Insgesamt war es also ein erfolgreiches Wochenende für das kleine Radebeuler Team. (SZ)

zur Startseite