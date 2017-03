Senioren sollen sich Autos teilen Die Stadt Coswig hätte gern eine sogenannte Car-Sharing-Station im Spitzgrund. Das wäre für viele Ältere von Vorteil.

Gewünscht: eine Car-Sharing-Station im Spitzgrund. Dort könnte sich jeder registrierte Kunde dann ein Auto ausleihen, sofern es zu dieser Zeit verfügbar ist. © Symbolbild/dpa

Die Stadt Coswig hätte gern eine sogenannte Car-Sharing-Station im Spitzgrund. Dort könnte sich jeder registrierte Kunde dann ein Auto ausleihen, sofern es zu dieser Zeit verfügbar ist. Laut Ordnungsamtschef Olaf Lier befinde man sich derzeit in Gesprächen mit den Vermietern im Spitzgrund. Erst dann werde bei den Anbietern nachgefragt.

Hintergrund ist, dass im Spitzgrund viele Ältere wohnen, die das Auto zwar nicht oft brauchen, es aber trotzdem behalten, um unabhängig zu sein. Gerade für Wenigfahrer lohnt sich aber ein geteiltes Auto. Sie müssen sich nicht um ein Auto und einen Stellplatz kümmern. Um das Angebot seniorenfreundlich zu gestalten, müsste laut Lier aber noch eine Lösung für die Buchung des Autos gefunden werden. Das erfolgt in der Regel online. „Vielleicht ist das auf einen anderen Weg möglich“, so Lier, der sich auch vorstellen könnte, dass ein seniorengerechtes Fahrzeug in Coswig abgestellt wird. „Senioren könnten vielleicht ein neuer Markt für die Anbieter sein.“ Bisher stehen solche Autos vor allem in Großstädten und werden von Studenten genutzt.

Seit die Wohnungsgenossenschaft Coswig die neue Wohnanlage im Spitzgrund eröffnet hat, ist auch das Thema ÖPNV wieder aktueller. „Ab 20 Uhr fährt dort kein Bus mehr“, so Lier. Das lohne sich für die Verkehrsbetriebe nicht. Auch ein Anruf-Sammeltaxi ist nicht möglich. Die Verkehrsgesellschaft Meißen habe nun aber angeboten, dass gegen 22 Uhr noch ein Bus, der sowieso unterwegs ist, den Umweg über den Spitzgrund fährt. (SZ/pz)

