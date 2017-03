„Senioren sind eine Bereicherung“ Riesa macht zu wenig für die Jugend, heißt es. Der OB sieht das anders – und nimmt auch die Bürger in die Pflicht.

Riesa hat auch für die Jugend viel zu bieten, sagt Oberbürgermeister Marco Müller. © Lutz Weidler

Herr Müller, hinter dem Landratsamt entsteht schon wieder eine Seniorenresidenz. Mal ehrlich: Was war Ihr erster Gedanke, als Sie davon erfahren haben?

Ich freue mich in erster Linie, dass dieser Brache wieder eine neue Nutzung zukommt. Auch, wenn dieses Projekt natürlich Konkurrenz für die städtischen Einrichtungen des Pflege- und Betreuungszentrums Riesa ist.

Gerade unter jüngeren Riesaern war die Aufregung über diese Nachricht groß. Riesa werde immer mehr zur Stadt der Alten, wenn sie das nicht schon ist, heißt es da. Verstehen Sie die Aufregung?

Ich habe ja Verständnis dafür, dass sich die Jüngeren noch das eine oder andere zusätzlich wünschen. Man sollte aber nicht vergessen, was alles da ist – und die Größe der Stadt nicht aus den Augen lassen. Arena, Stern, Kino, Freibad und Schwimmhalle – so etwas ist nicht selbstverständlich.

Trotzdem sagen die Kritiker, für die Jüngeren gebe es hier nichts ...

Aber das stimmt nicht. Wenn man sich allein das Programm des vergangenen Wochenendes ansieht: Da hatten wir Live vom Balkon, Cheerleading und ein Konzert im Stern.

Was macht denn konkret die Stadt, um jungen Menschen ein gutes Leben in Riesa zu ermöglichen?

Wir wollen natürlich die Jungen hier halten. Die Schaffung von Bauland ist da ein wichtiger Aspekt. Da die Flächen am Kalkberg, der Müntzerstraße und am Heideberg zumeist junge Familien als Bauherren gefunden haben, bin ich froh, dass wir nun beginnen können, auch das Gebiet an der Segouer Straße zu erschließen. Durch den Widerspruch der Linken gegen den Stadtratsbeschluss für die Schaffung preiswerten Baulands mit der städtischen WGR ist es leider zu unnötigen Verzögerungen gekommen. Zudem bietet Riesa eine gute ärztliche Versorgung – für alle Altersgruppen. Wir haben gute Arbeitgeber hier, außerdem die Staatliche Studienakademie. Und wir sind auf dem Weg, die Grundschulen zu sanieren. Das sind alles Argumente für junge Familien. Aber die Mischung macht’s. Die Stadt soll attraktiv für Ältere und Jüngere sein.

Kurzum: Sie sehen die Sache weniger verbissen.

Das Wort „Demografie“ hat immer so einen negativen Einschlag. Die Älteren von heute sind mit denen von vor 20 Jahren doch gar nicht zu vergleichen. Senioren bereichern mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement das Leben in unserer Stadt. Sicher kann man sich, trotz des vielfältigen Angebotes für eine Stadt mit reichlich 30 000 Einwohnern, für alle Generationen immer mehr wünschen. Ich arbeite, wie ich meine, mit vorzeigbaren Ergebnissen daran, das Mögliche zu erreichen. Das „Verbissensehen“ überlasse ich anderen, denn dafür sehe ich keinen Grund.

Wer könnte denn neben der Stadt noch dazu beitragen, die Stadt für die Jugend attraktiver zu machen?

Hier sind im Grunde alle gefordert. Insbesondere der Freistaat ist in der Pflicht, sich weiter zum ländlichen Raum zu bekennen, indem etwa der Straßenbau und der Ausbau der BA gefördert werden. Die schnelle Anbindung an die Autobahn ist da ein ganz wichtiger Punkt – für die Wirtschaft, für die Jobs und damit für die Lebensqualität.

Und die Riesaer selbst?

Auch das gehört dazu. Bürgerschaftliches Engagement in den Stadtteilen, wie bei „Wir in Gröba“ – darauf wird’s ankommen. Mit so einer Idee sind auch mal Studenten der BA auf mich zugekommen: Sie wollten in der Hauptstraße in einem leeren Ladenlokal eine Kulturkneipe eröffnen. Dem war ich auch zugetan. Leider ist die Sache dann im Sande verlaufen, warum, weiß ich nicht. Unsere vielfältige Vereinslandschaft, die ebenso in Städten unserer Größe ihresgleichen sucht, ist ein Beleg, dass viele Riesaer sich mit großen Engagement ehrenamtlich für ihren Verein und damit für ein breites Freizeitangebot einsetzen. Darauf können wir alle stolz sein. Dabei habe ich das Bild von der Freitreppe vor Augen, wenn jeweils zum Stadtfest am Sonntag die Vereinsolympiade endet und die ganze Freitreppe und der Vorplatz voller aktiver Riesaer Vereinsmitglieder ist. Wo sieht man so etwas sonst?

Noch mal zurück zur geplanten Seniorenresidenz: Welche Einflussmöglichkeiten hätte denn die Stadt überhaupt, um so eine Ansiedlung zu steuern?

Im konkreten Fall hat die Stadt den Bauantrag auf Zulässigkeit geprüft. Es handelt sich um einen privaten Eigentümer, von daher dürfen wir da keinen Einfluss nehmen. Es ist eine Investition in unserer Stadt, die wir grundsätzlich positiv sehen sollten.

Das Gespräch führte Stefan Lehmann.

