Senioren retten Einwohnerstatistik In die neue Seniorenwohnanlage im Spitzgrund sind im November 138 Männer und Frauen eingezogen. Davon stammt nur etwa ein Viertel aus Coswig.

Im November sind 138 Männer und Frauen in die neue Seniorenwohnanlage im Spitzgrund gezogen. Davon stammten nur etwa ein Viertel aus Coswig, wie Bürgermeister Thomas Schubert mitteilte. Die meisten Neu-Coswiger (40) kommen aus Dresden, danach aus der näheren Umgebung wie Radebeul, Weinböhla, Moritzburg, Meißen und Nossen. Es gab aber auch einzelne Zuzüge aus Sigmaringen in Baden-Württemberg oder Storkow in Brandenburg, so Schubert.

Laut Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) wird die neue Wohnanlage wohl die Einwohnerstatistik für das aktuelle Jahr retten. Bereits im August, als die ersten Wohnungen bezugsfertig waren, kamen 119 neue Einwohner. Der monatliche Durchschnitt liegt bei 79 Zuzügen. Auf dem Areal im Spitzgrund sind in den vergangenen Monaten 180 Wohnungen in drei Gebäuden entstanden. (SZ/pz)

