Senioren-Rabatte fallen in der neuen Spielzeit weg Pro Vorstellung in Freiberg und Döbeln müssen ältere Abonnenten ab August bis zu 1,50 Euro mehr zahlen.

Das mittelsächsische Theater in Döbeln. Weil heutzutage nicht mehr genug Besucher kommen, erfordert der wirtschaftliche Druck eine Preiserhöhung für Rentner. © André Braum

Am Mittelsächsischen Theater wird es ab der Saison 2017/18 für Senioren auch für Anrechte keine Rabatte mehr geben. Das kündigte Theatergeschäftsführer Hans Peter Ickrath an. „Wir haben uns dazu durchgerungen, den Senioren-Rabatt wegzulassen“, sagte Ickrath. Denn das Theater mit Spielstätten in Freiberg, Döbeln und Kriebstein stehe unter Kostendruck.

Laut dem Theatergeschäftsführer müssen die älteren Zuschauer ab 1. August im Anrecht eine Preissteigerung in Höhe von maximal 1,50 Euro pro Vorstellung in Kauf nehmen. Im Sonnabendanrecht beispielsweise zahlen Rentner künftig für acht Vorstellungen statt 96 Euro einen Preis in Höhe von 116 Euro. Ermäßigungen gibt es aber beispielsweise weiter für Studenten. Im Premierenanrecht werden schon jetzt keine Ermäßigungen mehr gewährt.

Der passionierte Theaterbesucher Rolf Eichen aus Brand-Erbisdorf bedauert die Entscheidung, die Seniorenpreise im Anrecht abzuschaffen. „Einerseits ist es zwar verständlich. Aber andererseits ist es seniorenunfreundlich, zumal viele eine geringe Rente haben.“ Mehr Verständnis zeigen Döbelner Theaterfans gegenüber der Maßnahme. „Wir werden auf jeden Fall weiterhin ins Theater gehen“, sagen die Rentner Inge und Gernod Thiemig. Das Mittelsächsische Theater besuchen sie seit vielen Jahren. Auch Simone Simon, Vorsitzende vom Förderverein des Döbelner Theaters, mahnt auf Anfrage des DA: „Jeder Döbelner sollte sich fragen, wann er zuletzt im Theater war. Wir haben ein Generationenproblem, viel weniger Leute gehen heutzutage ins Theater. Dass es da zu wirtschaftlichen Problemen kommt, ist kein Wunder.“

Gesellschafter erhöhen Zuschuss

Das Mittelsächsische Theater hatte aus wirtschaftlichen Gründen bereits im vorigen Jahr die Kartenpreise erhöht. In der Spielzeit 2016/17 wurden die Tickets im Freiverkauf zwei Euro teurer, im Abo einen Euro. Geschäftsführer Ickrath hatte damals betont, dass die Preise in den vergangenen Jahren nicht angehoben worden sind. In der Spielzeit 2014/15 habe es lediglich eine Erhöhung um einen Euro bei den Studiobühnen gegeben.

Viele Zuschauer des Mittelsächsischen Theaters sind im Rentenalter. Zur Höhe der voraussichtlichen Mehreinnahmen wollte sich Hans Peter Ickrath nicht äußern: „Über die Auswirkungen der Abschaffung des Seniorenrabattes im Abo-Bereich möchte ich nicht in der Öffentlichkeit spekulieren“, sagte er auf Anfrage.

Unterdessen konnte der Theatergeschäftsführer auch eine gute Nachricht verkünden: Die Gesellschafter des Mittelsächsischen Theaters – Landkreis Mittelsachsen und die beiden Städte Freiberg und Döbeln – erhöhen ab der Spielzeit 2017/18 ihren jährlichen Zuschuss um 500 000 Euro. Deshalb erhalten die rund 170 Theatermitarbeiter die aktuellen Tarifsteigerungen.

Trotzdem gebe es laut Ickrath noch eine Differenz, weil die Beschäftigten am Mittelsächsischen Theater in den vergangenen Jahren nicht alle beschlossenen Tariferhöhungen erhielten. Laut dem Geschäftsführer hat sich die angespannte Finanzsituation des Theaters auch durch erhöhte Zuschüsse nicht grundsätzlich geändert. Ickrath: „Es kann nicht sein, dass genügend Steuereinnahmen da sind, aber die Kultur nicht stärker unterstützt wird.“ (mit FP)

zur Startseite