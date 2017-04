Senioren protestieren gegen Schwimmausfall Weil die Halle am Freiberger Platz saniert wird, ist für 380 Wassergymnastiker kein Platz. Die fühlen sich vergessen.

Über 380 Senioren sind vom Ausfall der Wassergymnastik- und Rehakurse betroffen. Beim Gespräch vor der Springerhalle am Freiberger Platz machten sie ihrem Ärger Luft – mit dabei: Petra Schrödter (Mitte vorn). © Lars Kühl

Die Wortfetzen fliegen aus allen Richtungen. Von vorn, von hinten, von den Seiten. Den Überblick zu behalten ist schwer. Die Stimmung ist aufgeladen. Wie bei einer Demo. Doch das hier ist kein Marsch, gleichwohl aber ein Protest. Ein zahlenmäßig starker sogar. Fast 100 Senioren stehen vorm alten Eingang zum Schwimmhallenkomplex Freiberger Platz und reden auf den Journalisten ein, der sich ihre Probleme anhört.

Und die sind für die Anwesenden gewaltig. Seit über 15 Jahren treffen sie sich zu ihren wöchentlichen Wassergymnastik- und Rehabilitationskursen, die unter Anleitung von Trainern in der Springerhalle stattfinden. Doch mit der liebgewonnenen Gewohnheit, die nicht nur fürs körperliche Befinden, sondern auch für den sozialen Anschluss wichtig ist, soll ab Ende Juni Schluss sein. Das wollen die Protestler keineswegs einfach hinnehmen.

Petra Schrödter ist eine von ihnen. „Wir fühlen uns vergessen“, schimpft sie und rechnet vor: Die Maßnahme würde immerhin über 380 Schwimmer betreffen, die meisten älter als 70 Jahre alt und alle beim USV TU Dresden organisiert. Bisher sei es doch auch möglich gewesen, dass sie sich, aufgeteilt in 18 Gruppen, die Springerhalle mit den anderen Sportlern teilen, argumentiert die Rentnerin. Ins Gehege sei man sich nie gekommen.

Es gibt einen Grund, warum die Hallennutzung ab Juni stark eingeschränkt ist. Denn dann muss der Haupteingang zur Springerhalle gesperrt werden, da der alte Bereich des Schwimmhallenkomplexes gerade saniert wird. Dabei finden umfangreiche Abbrucharbeiten statt, erklärt der zuständige Projektleiter Jörg Möckel von der Bäder GmbH, die den Standort betreibt. Ein Zugang wie bisher ist dann aus Sicherheitsgründen für die Bauzeit nicht möglich.

Genutzt wird die Springerhalle aber trotzdem, und zwar von den Wasserspringern und Synchronschwimmern, die am Bundesstützpunkt trainieren. „Wir haben eine Verpflichtung, den am Laufen zu halten“, sagt Bäderchef Matthias Waurick. Ansonsten hätte es für die angrenzende neue Halle kein Fördergeld gegeben. Die Leistungssportler bekommen deshalb einen separaten Zugang von innen über einen anderen Einlass in den Komplex.

Das wiederum verstehen die Senioren nicht. „Deshalb müsste auch für uns die Zugänglichkeit und weitere Nutzung unter eingeschränkten Bedingungen möglich sein“, sagt Schrödter. Beispielsweise über Türen, die an den Seiten der Springerhalle sind. Dies lehnt die Bäder GmbH aber kategorisch ab, ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Zudem würden dann in der Halle auch die Umkleidemöglichkeiten und sanitären Einrichtungen fehlen.

Die Sache stellt sich aus neutraler Sicht als ziemlich verzwickt dar. Senioren, denen ein wichtiger Fixpunkt in ihrem Alltag genommen wird, und ein Unternehmen, dem die Hände gebunden sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die angebotenen Alternativzeiten in anderen Hallenbädern nicht ausreichen und mit Entbehrungen bei der Anreise oder den Kurszeiten verbunden sind. Ein Kompromiss wurde bisher nicht gefunden. Auch, weil die Wassergymnastiker keine Schwimmbahn brauchen, sondern ein Becken, das zudem auch noch tief und erwärmt sein sollte.

Zur Wut über den Wegfall der Kurszeiten ab Juli kommt die Angst, dass nach der Sanierung des Altbaus im Komplex Freiberger Platz künftig kein Platz mehr für die Senioren in der Springerhalle sein könnte. Doch hier kann Kathrin Heiser, die bei der Bäder GmbH die Vergabe der Hallenzeiten managt, beruhigen: Wenn der Altbau saniert ist, womit bis Ende 2018, Anfang 2019 gerechnet wird, werden auch die Wassergymnastiker neue Belegungszeiten angeboten bekommen. Bis dahin hofft sie, dass die Senioren sich auf einige der vorgeschlagenen Alternativen einlassen.

