Senioren nach Unfall schwer verletzt Auf der B 6 zwischen Riesa und Oschatz landet ein Auto auf dem Dach. Der Verursacher aber saß in einem anderen Fahrzeug.

Rettungskräfte aus Oschatz und Riesa und die Feuerwehr Oschatz waren am späten Montagnachmittag an der B 6 zwischen den beiden Städten im Einsatz. © Dirk Hunger

Ein unvorsichtiger Wendevorgang hat für einen schweren Unfall auf der B 6 zwischen Oschatz und Seerhausen gesorgt. Dort war am Montag um 16.22 Uhr ein 46-Jähriger mit einem Opel Astra in Richtung Oschatz unterwegs. Laut Polizei wendete er in Höhe Abzweig Rechau – und beachtete nicht, dass ihm der VW eines 73-Jährigen entgegenkam. Der Senior war gerade in Richtung Riesa unterwegs. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der VW des Seniors überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der 73-Jährige und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr gerettet werden. Beide kamen mit schweren Verletzungen stationär ins Krankenhaus. Rettungswesen und Polizei waren von einem 33-jährigen Zeugen gerufen worden.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7 000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Nun muss sich der Opel-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (SZ)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können: Revier Oschatz, 03435 6500.

