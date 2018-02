Senioren lassen Betrüger abblitzen

Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen Kaufbach. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte die Hecktür eines Mercedes Sprinter auf, der an der Dorfstraße im wilsdruffer Ortsteil Kaufbach abgestellt war. Aus dem Laderaum stahlen sie verschiedene Werkzeuge, darunter eine Kettensäge, eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber. Der Gesamtwert der Werkzeuge wurde auf rund 3000 Euro beziffert. Zur Sachschadenshöhe am Transporter liegen noch keine Angaben vor.

Einbruch in Gartenlaube Wilsdruff. Unbekannte sind in ein Gartengrundstück in der Nähe der Berggasse in Wilsdruff eingebrochen. Die Täter hebelten die Zugangstüren zur Gartenlaube und einem Schuppen auf. Aus der Laube stahlen sie einen Flachbildfernseher im Wert von rund 200 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 25 Euro geschätzt. Entdeckt wurde der Einbruch am Sonntag.

Radio entwendet Dippoldiswalde. Unbekannte drückten vermutlich in der Nacht zu Dienstag das Fenster einer Lagerhalle an der Reinhardtsgrimmaer Straße in Reinholdshain auf, langten hinein und stahlen ein Radio vom Fensterbrett. Der Wert des Radios beträgt etwa 100 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.